البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات الدوحة مع إيران بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران..

نيويورك / الأناضول

أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الاثنين، إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن المذكرة.

وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "سترد بالمثل على أي أعمال عنف" في حال تعرضها لهجمات.

وأكدت ليفيت أن الرئيس ترامب حريص على إنجاح مسار السلام، وأن إدارته تواصل الدفع بالعملية التفاوضية قدماً رغم التحديات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة، بتوجيهات من الرئيس ترامب، ردّت على الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد في وقت سابق الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع لم يُكشف عن هويته، بأن الولايات المتحدة وإيران تخططان لعقد اجتماع في قطر الثلاثاء، بهدف حل الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد عُقدت في سويسرا، بوساطة قطر وباكستان، واختتمت في 21 يونيو/حزيران الجاري، حيث جرى بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة.

وفي 18 يونيو، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.