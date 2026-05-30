البيت الأبيض: ترامب سيبرم اتفاقا مع إيران يراعي الخطوط الحمراء لواشنطن

واشنطن / الأناضول

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران "يكون جيدا فقط للولايات المتحدة" ويراعي "الخطوط الحمراء" لواشنطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض للأناضول، أمس الجمعة، ردا على سؤال بشأن اجتماع الأمن القومي لبحث مستجدات الاتفاق مع إيران.

وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة استغرق نحو ساعتين.

وأضاف أن "الرئيس ترامب سيبرم اتفاقا يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء"، دون تفاصيل أكثر.

إلى ذلك، أكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأمس الجمعة ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، أن ترامب لم يتخذ خلال الاجتماع المذكور قرارا نهائيا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.