أول لقاء مباشر بينهما منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير 2026..

البيت الأبيض: اجتماع ترامب ونتنياهو كان "إيجابيا ومثمرا" أول لقاء مباشر بينهما منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير 2026..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا اللقاء بأنه "إيجابي ومثمر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "ترامب اختتم اجتماعه في المكتب البيضاوي مع نتنياهو"، مضيفة أن اللقاء كان "إيجابيًا ومثمرًا".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استمر الاجتماع ساعة و20 دقيقة، من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله أو نتائجه.

وكان ترامب بدأ، في وقت سابق الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا مع نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث الحرب على إيران وقضايا إقليمية أخرى.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ اجتماعهما في البيت الأبيض في 11 فبراير/ شباط الماضي، قبيل بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وعُقد الاجتماع بعيدًا عن وسائل الإعلام، ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت".

وقبيل اللقاء، ذكرت الصحيفة أن ترامب يدرس مستقبل العمليات العسكرية ضد إيران، ويوازن بين مواصلة التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

ورجحت أن يسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بالتراجع عن خيار التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتصدرت إيران جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى.

ومنذ 24 يوليو/ تموز الجاري، يسود هدوء حذر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب 13 ليلة من الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران، التي ردّت عليها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وجاء هذا التصعيد بعد خلافات بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، رغم توقيع الجانبين مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر، وفق طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردّت إيران بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.