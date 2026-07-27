البوسنة.. "قافلة فلسطين" المنطلقة من فرنسا تصل سربرنيتسا

البوسنة والهرسك / الأناضول

بعد انطلاقها من فرنسا، وصلت "قافلة فلسطين" إلى البوسنة والهرسك، للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، ولإيصال رسالة تضامن مع فلسطين.

وأفاد مراسل الأناضول الاثنين، أن القافلة وصلت البوسنة والهرسك وزار المشاركون مدينة سربرنيتسا ومقبرة بوتوتشاري التذكارية، وأدوا الصلاة على أرواح ضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها المدينة عام 1995.

وأكد المشاركون تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضهم للإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وقال منسق الوفد التركي حسين دورماز في تصريح صحفي إن القافلة تهدف إلى لفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في غزة، مع التأكيد على عدم نسيان الجرائم التي شهدها التاريخ.

وأشار إلى أن أكثر من 500 ناشط سيشاركون في الرحلة التي تستهدف الوصول إلى فلسطين عبر تركيا والعراق والأردن.

وتُعد مجزرة سربرنيتسا الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لجأ مدنيون بوسنيون إلى جنود هولنديين تابعين لقوات الأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 1995 طلبا للحماية، بعد سيطرة القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش على المدينة.

غير أن القوات الهولندية سلّمتهم إلى القوات الصربية، التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف من الرجال والفتيان البوشناق.

ومن المقرر أن تصل القافلة إلى تركيا بعد مغادرتها البوسنة، لتعبر عدداً من الولايات التركية قبل مواصلة طريقها نحو العراق ثم الأردن وصولاً إلى فلسطين، في رحلة تستغرق نحو 20 يوماً ويشارك فيها ناشطون من 10 دول أوروبية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية في غزة، استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل ونحو 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 1200 فلسطيني وأصاب 3 آلاف و888، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.