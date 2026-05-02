البنتاغون يقدر خسائر إيران بـ4.8 مليارات دولار نتيجة الحصار البحري

أنقرة/ الأناضول

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقدر خسائر إيران بـ 4.8 مليارات دولار نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت الصحيفة، السبت، استنادا إلى مسؤول في البنتاغون فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحصار البحري الأمريكي على إيران تسبب بخسائر تقارب 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، الخميس، أنه تم حتى ذلك اليوم إعادة 42 سفينة بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.