البنتاغون يفتح تحقيقا في ضربات استهدفت قوارب بأمريكا اللاتينية يشمل مراجعة للتحقق من التزام الجيش بـ "إجراءات الاستهداف" أثناء شن ضربات ضد قوارب متهمة بتهريب مخدرات..

واشنطن / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الأربعاء، أنها ستجري مراجعة للتحقق مما إذا كان الجيش قد التزم بـ"إجراءات الاستهداف" خلال الهجمات التي نفذها على قوارب في مياه أمريكا اللاتينية يُشتبه في صلتها بتهريب مخدرات.

وبحسب رسالة أرسلها مكتب المفتش العام بالوزارة إلى مسؤولين في 11 مايو/أيار الجاري، فإن وحدة التدقيق الداخلي ستفحص مدى التزام الجيش بـ"إجراءات الاستهداف" في الهجمات التي استهدفت قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب مخدرات.

وتشمل إجراءات الاستهداف المكوّنة من ست مراحل والمعروفة باسم "دورة الاستهداف المشتركة"، مراحل: نية القائد، وتطوير الهدف، والتحليل، واتخاذ القرار، والتنفيذ، والتقييم.

ويشن الجيش الأمريكي بين حين وآخر هجمات تستهدف قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وأشخاصا على متنها بشكل مباشر، بادعاء تهريبها للمخدرات.



وتثير هذه الهجمات جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.