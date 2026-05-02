"البنتاغون" يعلن سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا في عملية قد تستغرق ما بين 6 و12 شهرا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس احتمال تقليص عدد القوات العسكرية لبلاده في ألمانيا..

واشنطن/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 5 آلاف من جنودها المتمركزين في ألمانيا.

وجاء إعلان البنتاغون، الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس احتمال تقليص عدد القوات العسكرية لبلاده في ألمانيا.

وأوضح بارنيل أنه سيتم سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا، وأن هذه العملية قد تستغرق ما بين 6 و12 شهرا.

وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، فإنه اعتبارا من نهاية عام 2025 يوجد أكثر من 36 ألفا و400 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا.

وبهذا العدد، تُعد ألمانيا ثاني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة بعد اليابان.

تصريحات ميرتس ورد ترامب

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس صرَّح خلال فعالية مع طلاب في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بأنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب في إيران بسرعة.

وقال في هذا الصدد: "لأن الإيرانيين أقوى بكثير مما كان يُعتقد سابقا، والأمريكيون لا يملكون استراتيجية مقنعة في المفاوضات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب في إيران دون أي خطة، مما يجعل إنهاء الصراع أكثر صعوبة الآن".

وأردف: "إن أمة بأكملها (الولايات المتحدة الأمريكية) تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية".

وفي رده على المستشار الألماني قال ترامب إن ميرتس لا يرى أن امتلاك إيران لسلاح نووي يمثل "مشكلة"، واعتبر أن موقفه هذا يعكس "سوء الوضع الاقتصادي في ألمانيا".

كما أشار ترامب إلى أنه يدرس إمكانية تقليص عدد القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.