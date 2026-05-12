البنتاغون: تكلفة الحرب على إيران بلغت 29 مليار دولار

أنقرة/الأناضول

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون المالية "جولز جي هيرست الثالث" أن تكلفة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بلغت حتى اليوم نحو 29 مليار دولار.

وجاءت تصريحات هيرست، الثلاثاء، خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي، خُصصت لبحث طلب الميزانية القياسية لوزارة الدفاع (البنتاغون) للسنة المالية 2027، وذلك بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين.

وعندما سأل أعضاء مجلس النواب عن التكلفة التي انعكست حتى الآن على ميزانية البنتاغون نتيجة الحرب التي بدأت فيها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ضد إيران، قال هيرست إن الرقم "وصل إلى نحو 29 مليار دولار".

بدوره قال هيغسيث: "لدينا خطة لإعادة التصعيد إذا لزم الأمر، ولدينا خطة للانسحاب إذا اقتضت الحاجة، ولدينا أيضاً خطة لإعادة تموضع الأصول العسكرية"، وذلك فيما يتعلق بخطط الولايات المتحدة للإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة أو سحبه.

وتضمنت تقارير في وسائل إعلام أميركية تعليقات تفيد بأن التكلفة المذكورة قد ترتفع إلى ما بين 40 و50 مليار دولار عند إضافة تكاليف إصلاح القواعد الأمريكية في المنطقة التي تعرضت للقصف بالصواريخ الإيرانية.

وكان هيرست قد ذكر في إفادته أمام الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي أن تكلفة الحرب ضد إيران قُدرت آنذاك بنحو 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم منخفض ولا يشمل تكاليف إصلاح الأضرار الواسعة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.