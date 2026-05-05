البرلمان الروماني يسقط حكومة بولوغان بالأغلبية 281 نائبا من أصل 402 حضروا الجلسة أيدوا حجب الثقة عن الحكومة الحالية

أنقرة / الأناضول

وافق البرلمان الروماني، الثلاثاء، على مقترح حجب الثقة المقدم لإسقاط الحكومة الحالية برئاسة إيلي بولوغان، وذلك بأغلبية الأصوات.

وخلال التصويت في البرلمان، أيد 281 نائبا من أصل 402 حضروا الجلسة حجب الثقة عن حكومة بولوغان، وفق مراسل الأناضول.

وبأغلبية الأصوات قُبلت مذكرة حجب الثقة التي قدمها كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي "بي إس دي"، وحزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين "إيه يو آر" اليميني المتطرف، ما أدى إلى سقوط حكومة بولوغان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بولوغان غادر البرلمان أثناء التصويت.

يذكر أن حكومة بولوغان تولَّت مهامها في يونيو/ حزيران 2025، بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سحب دعمه السياسي لبولوغان، وفي 23 من الشهر نفسه استقال 7 وزراء من الحزب في الحكومة.

وبعد هذه التطورات، أعلن حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين معارضته للحكومة، وشرع بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في إعداد مذكرة حجب الثقة.