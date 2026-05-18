البرغوثي: استيلاء إسرائيل على أسطول الصمود خرق جديد للقانون الدولي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أدان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الاثنين، استيلاء إسرائيل على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، باعتباره "خرقا جديدا للقانون الدولي".

وقال البرغوثي، في بيان، إن الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية العالمي" يعد "خرقا جديدا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن الأصل في المياه الدولية هو حرية الملاحة وخضوع السفينة للولاية القضائية الحصرية للدولة التي ترفع علمها.

ووفقا للاتفاقية، يعتبر استيلاء دولة على سفينة أجنبية في المياه الدولية "عملا غير مشروع"، إلا في استثناءات محدودة جدا لا تنطبق على "أسطول الصمود".

وأضاف البرغوثي أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية "لا تزيد حركات التضامن الدولي إلا إصرارا على تعظيم جهودها لفك الحصار عن قطاع غزة الصامد في وجه حرب الإبادة الوحشية".

وتحمل قوارب الأسطول مساعدات إنسانية وإغاثية، وعلى متنها ناشطون سلميون من عشرات الدول، بينهم أطباء.

والاثنين، بدأت البحرية الإسرائيلية الاستيلاء على قوارب أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، واعتقال ناشطين كانوا على متنها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات البحرية تقود عملية الاستيلاء "على بعد مئات الأميال من سواحل إسرائيل"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العملية تجري قبالة سواحل جزيرة قبرص.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش ينقل الناشطين إلى سفينة تابعة للبحرية تحتوي على "سجن عائم"، تمهيدا لنقلهم إلى ميناء أسدود جنوبي إسرائيل.

وحسب موقع "واللا"، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 100 ناشط حتى اللحظة.

وقال أسطول الصمود، في بيان، إن سفنا حربية إسرائيلية تحاصر قواربه وتقتحم بعضها "في وضح النهار"، مطالبا الحكومات بالتحرك الفوري لوقف "الأعمال غير القانونية والقرصنة" الهادفة إلى إبقاء الحصار على غزة.

والخميس، أبحر الأسطول من مدينة مرمريس التركية، بمشاركة 54 قاربا ونحو 500 ناشط من 70 دولة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وشن الجيش الإسرائيلي في 29 أبريل/ نيسان هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدف قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واستولت إسرائيل آنذاك على 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، فيما توجهت قوارب أخرى نحو المياه الإقليمية التركية للتجميع وإعادة ترتيب تحركاتها قبل التوجه نحو غزة.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية في غزة زادتها مأساوية حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 877 فلسطينيا وأصاب 2602، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.