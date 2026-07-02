فيما لا يزال شخص واحد من طاقمها في عداد المفقودين

البحرية الأمريكية: إنقاذ 3 من طاقم مروحية بعد هبوط اضطراري ببحر العرب فيما لا يزال شخص واحد من طاقمها في عداد المفقودين

واشنطن/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأربعاء، أن مروحية تابعة لها نفذت "هبوطا اضطراريا على سطح الماء" في بحر العرب، وتم إنقاذ 3 من أفراد طاقمها المكوّن من 4 أشخاص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وذكرت القيادة، في بيان نشرته عبر حساب الأسطول الخامس الأمريكي على منصة "إكس" الأمريكية، أن المروحية من طراز "سي هوك" كانت تعمل على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش الأب" عندما اضطرت للهبوط في بحر العرب.

وأضاف البيان، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الحادث نجم عن عمل عدائي.



وأشار إلى أن 3 من أفراد الطاقم تم إنقاذهم ونقلهم إلى حاملة الطائرات، وأن حالتهم الصحية جيدة.

وأكدت البحرية الأمريكية أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن العضو الرابع المفقود، فيما يجري التحقيق في أسباب الحادث.

