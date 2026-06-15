ويعتزم فرض عقوبات على أشخاص وجهات يتهمها بالمسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن بالعام 2024

الاتحاد الأوروبي يعاقب 54 جهة مرتبطة بـ"أسطول الظل" الروسي ويعتزم فرض عقوبات على أشخاص وجهات يتهمها بالمسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن بالعام 2024

أنقرة / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 54 جهة مسؤولة عن تشغيل "أسطول الظل" الروسي الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

جاء ذلك بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمام الصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الاثنين.

وذكر بارو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضاً فرض عقوبات على أشخاص وجهات يتهمها بالمسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن بالعام 2024.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجهات المستهدفة بالعقوبات "أشخاصا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية، إضافة إلى الأنشطة التي تُضعف الديمقراطية وسيادة القانون".

ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بالعام 2022، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لكييف، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً.

وتستهدف حزم العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والمال والدفاع في روسيا، بهدف الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

