الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد قرر إنهاء العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس، الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتطرقت كالاس إلى قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا مهمًا على مسار تطبيع العلاقات الثنائية.

وأضافت: "قررنا أيضًا إنهاء العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين".

وفي وقت سابق الاثنين، عقدت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين.

وشهدت الآونة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً رفيع المستوى، شمل زيارات أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدة دول أوروبية، ومشاركته في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص الرومية الشهر الماضي.

كما يُعد المنتدى ثمرة لمسار متبادل من الانفتاح، تعزز بزيارات سابقة لكل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني الماضي.