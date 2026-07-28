على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني...

الاتحاد الأوروبي يذكّر بالتزامات نظام روما بعد عبور طائرة نتنياهو على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني...

بروكسل/ الأناضول



ذكّر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الدول الأعضاء التي سمحت لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبور أجوائها، بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى التعاون الكامل مع المحكمة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن سماح اليونان وإيطاليا وفرنسا لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد العنوني أن موقف الاتحاد الأوروبي من المحكمة الجنائية الدولية "واضح للغاية"، مضيفا: "نحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، ندعم المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها، ويؤكد التزامه الراسخ بالعدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

والاثنين، عبرت طائرة نتنياهو أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي، خلال توجهه إلى الولايات المتحدة، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

