الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي يدعوان إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

بروكسل / الأناضول

بيان مشترك جاء فيه:

- مضيق هرمز يعد ممرا دوليا للملاحة البحرية

- أي ادعاء بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز يعد مخالفا للقانون الدولي

- أي اتفاق ثنائي أو مذكرة تفاهم أو تفاهمات أخرى لا يمكن أن تعدل أو تقيد بصورة غير قانونية حق المرور في المضائق الدولية



دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي إيران إلى وقف تدخلاتها في الملاحة البحرية، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد في بروكسل، الاثنين، برئاسة مشتركة لكل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد البيان أن مضيق هرمز يعد ممرا دوليا للملاحة البحرية، وأن حق المرور عبره مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح أن هذا الحق يخص سفن جميع الدول، ولا يحق لأي دولة تعليقه أو منعه أو إخضاعه لأي شروط.

وأدان بأشد العبارات الهجمات التي تشنها إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وكذلك على أراضي دول المنطقة، بما فيها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

وشدد على أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين والبحارة للخطر، وتنتهك القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وبيَّن أن أي ادعاء بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز يعد مخالفا للقانون الدولي، معربا عن رفضه مطالبة السفن الدولية بالحصول على إذن مسبق أو دفع رسوم عبور أو مقابل خدمات.

كما أكد أن أي اتفاق ثنائي أو مذكرة تفاهم أو تفاهمات أخرى لا يمكن أن تعدل أو تقيد بصورة غير قانونية حق المرور في المضائق الدولية.

وأعرب البيان عن التضامن الكامل مع الدول المتضررة من الهجمات، ومع جميع البحارة الذين تعرضوا للخطر.

وشدد على رفض أي آلية أو ترتيبات أحادية أو غير قانونية قد تؤثر في حرية الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيواصلان التنسيق الوثيق من أجل حماية حرية الملاحة، ودعم أمن النقل البحري وسلامة البحارة، وتعزيز السلام والأمن العادل والدائم في المنطقة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واختتم البيان بتجديد الدعوة إلى جميع الأطراف لضبط النفس، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلتين الأساسيتين لحل أزمة مضيق هرمز وضمان استمرار حرية الملاحة فيه.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

ويعد هذا التصعيد خروجا عن مسار التهدئة الذي شهدته المنطقة في يونيو/حزيران 2026، حين وقع الطرفان مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار برعاية وساطة قطرية وباكستانية، كخطوة أولى نحو اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

إلا أن هذه الجهود تعثرت في 8 يوليو/تموز الجاري، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا انتهاء العمل بوقف إطلاق النار، معيداً المنطقة إلى دائرة المواجهة المباشرة.