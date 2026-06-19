خلال لقاء بين مسؤول بوزارة الدفاع الإماراتية ونائب وزير الخارجية الهولندي، وفق بيان لوزارة الدفاع الإماراتية..

الإمارات وهولندا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي خلال لقاء بين مسؤول بوزارة الدفاع الإماراتية ونائب وزير الخارجية الهولندي، وفق بيان لوزارة الدفاع الإماراتية..

إسطنبول / الأناضول



بحثت الإمارات وهولندا، الجمعة، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة أبو ظبي، بين وكيل وزارة الدفاع المساعد لسياسة الدفاع والاتصالات في وزارة الدفاع الإماراتية علي عبدالله الأحمد، ونائب وزير الخارجية الهولندي مارسيل جاكيت دي فينك.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في "مجالي سياسة الدفاع والاتصالات الاستراتيجية"، إلى جانب "استكشاف آليات تطوير التنسيق وتعزيز قنوات التواصل المشترك".

وأضافت أن المباحثات تناولت كذلك تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في المجالين الدفاعي والاستراتيجي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج العربي مشاورات واتصالات متواصلة لتعزيز التعاون الدفاعي، في ظل التطورات الأمنية والاستراتيجية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.