خلال اجتماع ثلاثي في أبوظبي، برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية مارتن برينز، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري

الإمارات وفرنسا والهند تبحث التعاون في مجالات بينها الطاقة النووية خلال اجتماع ثلاثي في أبوظبي، برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية مارتن برينز، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري

إسطنبول / الأناضول

بحثت الإمارات وفرنسا والهند، الجمعة، وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي في قطاعات استراتيجية، بينها الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النووية وأشباه الموصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، ومشاركة الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية مارتن برينز، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي، ناقش "أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي، وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث"، بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيرا، بحسب الوكالة.

كما استعرض المجتمعون خطة للمشاريع المستقبلية ضمن إطار التعاون الثلاثي، "شملت قطاعات الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النووية واستكشاف المحيطات وأشباه الموصلات، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى".

وقالت الهاشمي إن الإمارات ترتبط بعلاقات "تاريخية واستراتيجية" مع كل من فرنسا والهند، معتبرة أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لتوسيع آفاق الشراكات القائمة وتعزيز التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وشعوبها.

ويأتي الاجتماع امتدادا لمسار تعاون ثلاثي أعلنته الإمارات وفرنسا والهند في فبراير/ شباط 2023، عقب أول لقاء لوزراء خارجية الدول الثلاث بصيغة ثلاثية في نيويورك عام 2022، بهدف دفع مشاريع مشتركة في الطاقة والمناخ والتكنولوجيا والدفاع والثقافة.