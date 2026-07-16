المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إنه "ينفي صحة التقرير" الصادر عن وكالة أنباء دولية "بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي"

الإمارات تنفي وقوع دوي انفجارات في دبي المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إنه "ينفي صحة التقرير" الصادر عن وكالة أنباء دولية "بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي"

إسطنبول/ الأناضول

نفت السلطات الإماراتية، الخميس، صحة التقرير الصادر عن وكالة أنباء دولية بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إنه "ينفي صحة التقرير" الصادر عن وكالة أنباء دولية "بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي".

وأكد أن "المعلومات الواردة في التقرير غير صحيحة".



كما أهاب المكتب الإعلامي، "بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة".

ودعا إلى "تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".

يأتي ذلك فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، بينما ترد إيران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

يتبع///