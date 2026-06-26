أفادت الأمم المتحدة أن نحو 331 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات خلال عام 2024، وأن عدد المتعاطين ارتفع بنسبة 34 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية.

الأمم المتحدة: 331 مليون شخص تعاطوا المخدرات في 2024 أفادت الأمم المتحدة أن نحو 331 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات خلال عام 2024، وأن عدد المتعاطين ارتفع بنسبة 34 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية.

فيينا/ الأناضول

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:

عدد المتعاطين ارتفع بـ34 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية

2024 شهد استمرار تطور إنتاج وتهريب المخدرات الاصطناعية

أفادت الأمم المتحدة أن نحو 331 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات خلال عام 2024، وأن عدد المتعاطين ارتفع بنسبة 34 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في "تقرير المخدرات العالمي 2026" الذي يستند إلى بيانات عام 2024، أن هذا العدد يمثل 6.2 بالمئة من إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع يعكس توسع أسواق المخدرات عالمياً، في ظل تنامي نشاط شبكات التهريب وتطور أساليب عملها، واعتمادها بشكل متزايد على التقنيات الحديثة واستغلال حالات عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.

وأشار إلى أن القنب يُعد أكثر المواد المخدرة انتشاراً عالمياً، مع تسجيل نحو 256 مليون شخص، يليه تعاطي مواد الأفيون بنحو 63 مليون شخص، ثم الأمفيتامينات بـ32 مليون شخص، والكوكايين بنحو 25 مليوناً، والإكستازي بنحو 21 مليون شخص.

وبيّن التقرير أن عام 2024 شهد استمرار تطور إنتاج وتهريب المخدرات الاصطناعية، وعلى رأسها الفنتانيل ومشتقاته، ما يشير إلى تحوّل متسارع في طبيعة سوق المخدرات العالمية.



وحذر من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك ومستويات المخاطر الصحية.

وأوضح التقرير أن إنتاج الكوكايين واصل ارتفاعه ليصل إلى أكثر من 4 آلاف طن خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع زراعة النباتات المخدرة في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسية حول العالم.

كما أشار إلى أن عمليات الضبط الأمنية خلال عام 2024 شملت كميات كبيرة من مختلف المواد، ما يعكس اتساع نطاق التداول غير المشروع للمخدرات عالمياً.

ولفت التقرير إلى أن تأثير المخدرات لم يعد مقتصراً على الجانب الصحي فقط، بل امتد ليشمل الأمن والاستقرار الاجتماعي، نتيجة ارتباطه بارتفاع معدلات الجريمة والعنف الأسري في عدد من الدول.

وبيّن أن نحو 63 مليون شخص يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، في حين يحصل شخص واحد فقط من كل 12 شخصاً بحاجة إلى العلاج على خدمات متخصصة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز سياسات الوقاية والعلاج، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات.