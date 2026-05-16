الأمم المتحدة: يجب إجراء تحقيقات مستقلة بتعذيب إسرائيل أسرى فلسطينيين

جنيف/ الأناضول

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن تعذيب إسرائيل وسوء معاملتها للأسرى الفلسطينيين "أمر غير مقبول".



ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللاإنسانية.

جاء ذلك على لسان متحدث المفوضية ثمين الخيطان، في تصريحات للأناضول، تعليقًا على تقرير أعده مراسل "نيويورك تايمز" الأمريكية نيكولاس كريستوف، كشف خلاله عن تعرض أسرى فلسطينيين لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة، شملت أيضًا أطفالاً، على يد جنود إسرائيليين ومستوطِنين وحراس سجون.

وقال الخيطان: "يتم بشكل منهجي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بحق المعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاحتجاز الإسرائيلي، ويشمل ذلك العديد من حالات الاغتصاب من بينها حالات لأطفال".

وأكد أن المفوضية تحققت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلًا فلسطينيًا لدى إسرائيل.

وأشار الخيطان، إلى أن أحد الضحايا كان فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة وقت وفاته.



وأضاف أن السلطات الإسرائيلية نشرت معلومات عن وفيات إضافية، لكنها لم تقدم تفاصيل كافية للتحقق من هويات الضحايا.

وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، قال الخيطان: "هذا وضع غير مقبول وجزء من نظام احتجاز وعدالة إسرائيلي فيه خلل يُفرض على الفلسطينيين، ويتضمن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تنتهك القانون الدولي".

وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام، وأن تحترم إسرائيل بصفتها قوة احتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته.

وأردف الخيطان: "يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في كل حالة وفاة أو تعذيب أو سوء معاملة أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة أخرى، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

