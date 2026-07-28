الأمم المتحدة: نزوح 20 ألف شخص من دارفور بسبب العنف وانعدام الأمن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعلن عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا و170 حالة وفاة..

عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 20 ألف شخص في إقليم دارفور غربي السودان، جراء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن شركاء المنظمة في الميدان أفادوا بأن انعدام الأمن والعنف بين المجتمعات المحلية في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20 ألف شخص، يحتاج كثير منهم إلى مساعدات إنسانية عاجلة، دون أن يحدد الإطار الزمني لهذا النزوح، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأضاف: "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ومستدامة، ومن دون عوائق."

من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وفق المصدر ذاته، من أن استمرار الصراع والنزوح وتفشي الأمراض يفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان.

وأوضح المكتب أن وباء الكوليرا يواصل الانتشار في البلاد، حيث سُجلت أكثر من ألفي حالة اشتباه بالإصابة و170 حالة وفاة منذ مايو/أيار الماضي، تركزت معظمها في إقليم كردفان.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون، رغم التحديات، توسيع نطاق الاستجابة للوباء، من خلال دعم نحو 80 موقعا للترصد الوبائي، و16 مركزا للعلاج، وثماني نقاط للإرواء الفموي، إلى جانب تنفيذ أنشطة وقائية استهدفت أكثر من 270 ألف شخص في المناطق المتضررة.

وحذر المكتب من أن نقص التمويل يحد من فاعلية الاستجابة الإنسانية، داعيا الجهات المانحة إلى توفير تمويل إضافي.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان للعام الجاري لم تحصل سوى على نحو 40 بالمئة من التمويل المطلوب، إذ تلقت 1.1 مليار دولار من أصل 2.9 مليار دولار.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا في ولايات دارفور وكردفان، معلنة تسجيل 1330 إصابة و114 حالة وفاة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، إلى جانب دارفور والنيل الأزرق، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية الخلاف بشأن دمج القوات وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي الحرب التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص.