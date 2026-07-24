مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال إن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 لم تحصل سوى على نحو 39 بالمئة من التمويل المطلوب..

الأمم المتحدة: مساعدات لـ11 مليون سوداني بالنصف الأول 2026 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال إن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 لم تحصل سوى على نحو 39 بالمئة من التمويل المطلوب..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 11 مليون شخص في أنحاء السودان خلال النصف الأول من عام 2026، محذرا من أن نقص التمويل وانعدام الأمن يحدان من قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وقال المكتب، في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن الشركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 11 مليون شخص وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأوضح المكتب الأممي أن نقص التمويل إلى جانب التحديات الأمنية أدى إلى تقليص مستوى الدعم الذي تستطيع المنظمات الإنسانية تقديمه، مشيرا إلى أن كثيرا من المستفيدين حصلوا على مساعدات غذائية تكفي لثلاثة أو أربعة أشهر فقط، بدلا من الأشهر الستة التي كانت مخططة.

وأضاف أن نقص التمويل يتسبب في "فجوات حرجة" في الاستجابة الإنسانية ويحد من نطاق المساعدات المقدمة للمحتاجين.

ولفت المكتب الأممي إلى أن 1.7 مليون شخص فقط، أي ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي الأشخاص الذين تلقوا مساعدات خلال النصف الأول من العام، حصلوا على دعم متعدد القطاعات شمل الصحة والتعليم والحماية والأمن الغذائي وغيرها من الخدمات الأساسية.

وذكّر مكتب "أوتشا" بأن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 لم تحصل حتى اليوم سوى على نحو 39 بالمئة من التمويل المطلوب، داعيا المانحين إلى توفير موارد إضافية لتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وفي فبراير/ شباط 2026، أطلقت لأمم المتحدة خطة الاحتياجات الإنسانية للسودان لعام 2026 مستهدفة 20.4 مليون شخص بتكلفة 2.9 مليار دولار.

ويواجه السودان أزمة إنسانية متفاقمة جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023، والتي أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.