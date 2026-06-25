المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في تدوينة: الدعم الدولي العاجل أمر بالغ الأهمية من أجل عمليات الاستجابة والإغاثة

الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلا لمساعدة فنزويلا إثر الزلزال المزدوج المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في تدوينة: الدعم الدولي العاجل أمر بالغ الأهمية من أجل عمليات الاستجابة والإغاثة

جنيف/ الأناضول

دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، إلى تقديم دعم دولي عاجل لفنزويلا عقب تعرضها لزلزال مزدوج.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها بوب عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، بخصوص الزلزالين المتتاليين في فنزويلا، الأربعاء، بقوة 7.2 و7.5 درجات.

وقالت بوب إن وقوع الزلزالين بفارق زمني بسيط هو "أمر مفجع"، لافتة إلى سقوط قتلى ومئات الإصابات.

وأوضحت أن المنظمة الدولية للهجرة تتحرك مع شركائها لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم للمتضررين.

وشددت على أن الدعم الدولي العاجل يعد أمراً بالغ الأهمية من أجل عمليات الاستجابة والإغاثة.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وفي حصيلة أولية، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، إثر الزلزال المزدوج.