الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على أرض "الأونروا" بالقدس

نيويورك / الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة رفضها خطة إسرائيل الرامية لإقامة منشآت عسكرية وأمنية على أنقاض المقر التابع لها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك وفق متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، تعليقا على مصادقة إسرائيل على خطة إنشاء مرافق عسكرية وأمنية مكان مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالشطر الشرقي من القدس.



وقال حق: "كل ما يمكنني قوله هو أن منشآت الأونروا هي بلا شك منشآت تابعة للأمم المتحدة ويجب أن تكون غير قابلة للمساس".

وأردف: "بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، فإن إسرائيل بصفتها طرفا في الاتفاقية ملزمة باحترام وحماية جميع منشآت الأمم المتحدة بما فيها الأونروا".

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 تشريعا يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والقدس المحتلة، بزعم تورط بعض موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو نفته المنظمة الأممية.

ودخل قرار حظر الأونروا حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني 2025، حيث غادر موظفو الأمم المتحدة القدس المحتلة.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي في 20 يناير/كانون الثاني 2026 بهدم المقر التابع للأونروا في الجزء الشرقي من القدس.