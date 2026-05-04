في بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وآخر لمنسق الأمم المتحدة المقيم لوران بوكيرا

الأمم المتحدة تدين اختطاف واغتيال مدير الصندوق الاجتماعي في عدن في بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وآخر لمنسق الأمم المتحدة المقيم لوران بوكيرا

اليمن / الأناضول

أدانت الأمم المتحدة، الاثنين، اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وسام قايد.

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وآخر لمنسق الشؤون الإنسانية المقيم لوران بوكيرا، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأدان غروندبرغ بشدة اختطاف واغتيال قايد الذي "مثّل كل ما يحتاجه اليمن من التفاني والالتزام والعمل الصادق لتحسين وحماية حياة اليمنيين وسبل عيشهم".

وأضاف أنه "من المحزن أن نشهد اغتيال شخصية عامّة أخرى خلال أسبوعين فقط"، بعد مقتل القيادي في "حزب التجمع اليمني للإصلاح" عبدالرحمن الشاعر في 25 أبريل/نيسان.

وشدد على أنه من الضروري تحقيق المساءلة واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية العاملين في المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين.

وأعرب المبعوث الأممي عن تضامنه مع جميع اليمنيين الذين يعملون بلا كلل من أجل مستقبل أفضل لبلادهم.

بدوره، أدان المنسق الأممي المقيم الاغتيال، وشدد على أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الجرائم الشنيعة.



وأعرب عن تأييده لجهود الحكومة اليمنية لضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

والأحد، ذكرت وسائل إعلام يمنية، بينها موقع "المصدر أونلاين" (خاص)، أن أجهزة الأمن عثرت على جثة قايد داخل سيارته في منطقة الحسوة جنوبي عدن، بعد ساعات من اختطافه صباح اليوم ذاته على يد مسلحين مجهولين.

وبحسب تسجيل من كاميرات مراقبة نشرته وسائل إعلام يمنية، الأحد، أقدم مسلحون على اختطاف قايد من أمام منزله بعد دقائق من وصوله، واقتادوه تحت تهديد السلاح، بينما تولى أحدهم قيادة سيارته التي عُثر عليها لاحقا وهو بداخلها مقتولا.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في عدن خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مقتل القيادي عبد الرحمن الشاعر، على يد مجهولين.

ووجّه وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، بسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، داعيا إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف الجهود الميدانية لتعقب الجناة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مساء الأحد ، اطلع الوزير من مدير شرطة عدن مطهر الشعيبي، على تفاصيل الحادثة والإجراءات المتخذة لملاحقة المتورطين.

وأكد حيدان أن الأجهزة الأمنية "لن تألوَ جهدا" في ملاحقة العناصر الإجرامية وردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

ويحمل قايد، درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية، من جامعة برمنغهام البريطانية، وفقا لمدونة البنك الدولي.

وفي العام 2005، أسس وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التي تعد من أبرز الجهات الداعمة لآلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

كما عُيّن نائبا للمدير العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2019، قبل أن يتولى لاحقا إدارته، حيث أشرف على تمويلات المانحين لدعم برامج التنمية المجتمعية.