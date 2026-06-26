المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب الاتفاق

الأمم المتحدة: الوضع بهرمز يمر بغموض رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب الاتفاق

نيويورك/ الأناضول

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن الوضع في مضيق هرمز يمرّ بـ"مرحلة غموض كبير".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن هناك تضارباً في التصريحات بين الأطراف المختلفة بشأن الاتفاق.

وأضاف: "نحن في مرحلة غموض كبير، أليس كذلك؟ نرى أطرافاً مختلفة تدلي بتصريحات متباينة".

وشدد دوجاريك، على أهمية التزام جميع الأطراف بما تعهدت به في الاتفاق.



وأعرب عن رغبة الأمم المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام قائم على "حرية الملاحة".

ووصف دوجاريك، المرحلة الحالية بأنها "حساسة للغاية".



ودعا الأطراف الإقليمية والدولية إلى التركيز على الاستقرار الإقليمي والعالمي، إضافة إلى سلامة آلاف البحارة العالقين في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أوقف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح، قبل أن تعود الناقلات إلى الخليج.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج العربي والأسواق الدولية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويقع مضيق هرمز بين السواحل الإيرانية شمالا والعُمانية جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.