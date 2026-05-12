الأعلى منذ 3 سنوات.. التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3.8 بالمئة خلال أبريل على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز وتداعيات الحرب على إيران.

الرباط / الأناضول

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ 3 سنوات.

وقال المكتب في بيان إن هذه النسبة التي تعد الأعلى منذ مايو 2023، جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 17.9 بالمئة، والبنزين بنسبة 28.4 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولفت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 بالمئة خلال أبريل الماضي على أساس شهري.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا بفعل التوتر في الشرق الأوسط والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، ما تسبب بتقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل، وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.