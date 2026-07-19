الرابع سقط في منطقة نائية بعيدة عن التجمعات السكنية جنوبي البلاد، وفق بيان للجيش..

الأردن يعترض 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت المملكة الرابع سقط في منطقة نائية بعيدة عن التجمعات السكنية جنوبي البلاد، وفق بيان للجيش..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الجيش الأردني، الأحد، اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية".

وأوضح المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل "بكل حزم" مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

ويأتي إعلان الجيش بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في عدد من المحافظات الأردنية، بالتزامن مع أنباء عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه محافظة العقبة جنوبي المملكة.

كما سبق ذلك تحذير أصدرته السفارة الأمريكية لدى عمّان لرعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري بدعوى وجود تهديد أمني.

يتبع///