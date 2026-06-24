بحسب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في عمّان القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز

الأردن يدعو إلى توفير الدعم اللازم للأونروا حتى تستمر بأداء مهامها بحسب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في عمّان القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأربعاء، إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، في العاصمة عمان، القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان سوندرز، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الوزير الأردني على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا، "وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي".

وبحث الجانبان "جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس".

وجدد الصفدي، التأكيد على "أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين"، وفق البيان.

وتأسست الأونروا عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتواجه الوكالة ضغوطا متزايدة في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وسط تقديرات أممية بأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

وتدعي إسرائيل أن الأونروا، قدمت عبر موظفين فيها دعمها لحركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة أن الأونروا ملتزمة بالحياد.