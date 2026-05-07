الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 7 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 7 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- مستجدات الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب وصوله أنقرة مساء الأربعاء، حيث من المقرر أن يترأس اليوم إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويعقدان مؤتمرا صحفيا.

- انطلاق فعاليات "قمة الأناضول للتمويل التشاركي" التي تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع اتحاد المصارف التشاركية في تركيا.



- اليوم الثالث من فعاليات معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية المنعقد في مدينة إسطنبول والمستمر حتى 9 مايو الجاري.

* دولي

- مستجدات جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط ترقب منذ أيام لموقف إيران من الرد الأمريكي على مقترحها، في ظل حديث وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن تقديم طهران عرضا جديدا إلى باكستان بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



- تطورات تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط الحديث عن "قرب" التوصل لاتفاق ينهي الحرب على إيران.

- انعقاد المؤتمر السنوي المشترك بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي حول التكامل المالي الأوروبي، في مقر البنك بمدينة فرانكفورت الألمانية.

- مستجدات تحركات "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وسط استمرار احتجاز إسرائيل لنشطاء بالأسطول، واستمرار إبحار 4 سفن انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي قبل أيام باتجاه عزة.

* فلسطين

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- مستجدات التأهب لاحتمال تجدد الحرب على إيران، عقب حديث رئيس أركان الجيش إيال زامير، بأن الجيش في حالة تأهب قصوى للعودة إلى حملة قوية وواسعة النطاق من شأنها "إضعاف النظام الإيراني أكثر".

* لبنان

- جلسة لمجلس الوزراء من المتوقع أن تناقش جولة ثالثة مرتقبة من المحادثات مع إسرائيل، الأسبوع المقبل، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي وردود "حزب الله"، غداة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2715 قتيلا و8353 مصابا منذ 2 مارس الماضي.

* المغرب

- مستجدات عملية البحث لليوم الخامس على التوالي، عن جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب والتي تستمر حتى 8 مايو بمشاركة أكثر من 5000 عسكري يمثلون نحو 40 دولة.

* تونس

- محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس "حركة النهضة"، فوزي كمون، والذي لا يزال رهن الإيقاف، ويواجه تهما بـ"غسيل أموال".

- وقفة تنظمها "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" بالعاصمة تونس، تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثر قرار قضائي بتعليق أنشطة الأخيرة.

** رياضة

* الدوري الأوروبي (ذهاب نصف النهائي)

- فرايبورغ / سبورتينغ براغا

- أستون فيلا / نوتينغهام فورست



* دوري المؤتمر الأوروبي (ذهاب نصف النهائي)

- ستراسبورغ / رايو فاليكانو

- كريستال بالاس / شاختار دونيتسك



* الدوري السعودي

- الشباب / النصر

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- مع أزمة هرمز.. تركيا ملاذ آمن لتأمين إمدادات الطاقة العالمية (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على بروز تركيا كبديل استراتيجي وملاذ آمن لتدفقات الطاقة العالمية إثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. عضو مجلس الطاقة العالمي محمد أرتورك قال للأناضول إن أنقرة تسعى لتصبح مركزا لتسعير الطاقة وليس مجرد جسر عبور، مع إشارته لفرص دمج نفط البصرة العراقي بخط "كركوك-جيهان"، وتأكيده على الجدوى الاقتصادية لنقل الهيدروجين والطاقة المتجددة عبر تركيا إلى أوروبا، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات والتمويلات الدولية. (النشرة التركية/ أنطاليا/ كوكجه كوجك طوب باش/صور وفيديو/ 750 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- قتلته إسرائيل.. شابة فلسطينية تكافح لإحياء أرض والدها بغزة (تقرير)

تقرير يرصد معاناة الشابة الفلسطينية روان سلامة القريناوي (25 عاما) من مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي اضطرت لترك التعليم والعمل في الزراعة لإعالة أسرتها بعد مقتل والدها وتدمير منزلهم جراء الإبادة الإسرائيلية. ويوثق التقرير محاولات الشابة إعادة الحياة للأرض التي كان والدها يزرعها قبل الحرب، رغم نقص المياه وتدمير معدات الري وارتفاع تكاليف الزراعة. كما يسلط الضوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية الزراعية في قطاع غزة خلال عامي الحرب، وإصرار المزارعين على مواصلة الإنتاج رغم الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 500 كلمة).

3- نشطاء تونسيون: ندعم أسطول الصمود والحاجة مستمرة للإغاثة بغزة (تقرير)

مع استمرار إبحار سفن "أسطول الصمود العالمي" باتجاه غزة رغم القرصنة الإسرائيلية، التقت الأناضول عددا من النشطاء التونسيين المدافعين عن القضية الفلسطينية للحديث عن مستجدات الأسطول. الصادق عمار، رئيس التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني، قال إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن قمع التحركات الداعمة لكسر الحصار". فيما قال صلاح المصري، القيادي في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، إن "الاعتداء الإجرامي على النشطاء في الأسطول يضاف إلى جرائم الصّهيونية". (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 1000 كلمة).

4- "مستشفى تشرين العسكري".. شاهد على إجرام نظام الأسد في سوريا (تقرير)

تقرير حول مستشفى "تشرين" العسكري بالعاصمة السورية دمشق الذي لم يكن إبان حكم نظام بشار الأسد مكانًا للعلاج، بل موقعًا تُنفذ فيه عمليات إعدام وشاهدا على إجرام النظام. الأناضول التقت باسل فران، الذي كان معتقلا في المستشفى وظهر مؤخرا في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن التعذيب الذي تعرض له. فران قال إنه كان يتم تقييد كل أربعة محتجزين في سرير واحد، ومع حلول الليل تُنفذ عمليات الإعدام بحقهم. (النشرة التركية/ دمشق/ محمد قره بجق/ صور وفيديو/ 595 كلمة )

-----------

** ملتيميديا

