الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 14 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 14 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- الرئيس رجب طيب أردوغان يجري زيارة رسمية إلى كازاخستان، يترأس خلالها مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويشاركان في مراسم توقيع اتفاقيات، ويعقدان مؤتمرا صحفيا. ويشارك أردوغان في الاجتماع الختامي لمنتدى الأعمال التركي الكازاخي، ويزور مركزا للذكاء الاصطناعي.

* دولي

- مستجدات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين التي وصلها الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، إضافة لممثلين عن 17 شركة أمريكية كبرى.

- مستجدات تحرك "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث من المقرر انطلاق 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط.

- إدانات عربية ودولية لاقتحام وزير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، الأربعاء، للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، غداة تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قال فيها إن المفاوضات مع إيران "تشهد تقدما".

- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب لمستقبل التفاوض بين واشنطن وطهران.

* فلسطين

- اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى دعت إليها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة تزامنا مع الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

- انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي تشمل التجول في أحياء فلسطينية في باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، حيث يتوقع مشاركة نحو 50 ألف مستوطن في مسيرة تشهد عادة ترديد شعارات عنصرية منها "الموت للعرب".



- انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت.



- مؤتمر صحفي لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في خيمة الصحفيين بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بشأن تداعيات حرمان أهالي القطاع من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

- استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وفق إطلاق النار بغزة الساري منذ أكتوبر 2025، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- ردود الفعل داخل إسرائيل على تقديم حزب الليكود الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبمشاركة جميع أحزاب الائتلاف الحكومي، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

* لبنان

- بدء جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، مقرر انعقادها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.



- مؤتمر صحفي بخصوص تسلُّم منحة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات لمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية للهدنة السارية حتى 17 مايو الجاري وردود "حزب الله" عليها.

* المغرب

- مباحثات بالعاصمة الرباط تجمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة لمسؤول سوري للمملكة منذ سنوات.

* العراق

- جلسة للبرلمان العراقي مخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.

* مصر

- وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي الخميس والجمعة، ومن المقرر أن يعقد الوزير أيضا لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، ولقاءات ثنائية مع وزراء خارجية دول المجموعة.

** رياضة

* الدوري الإسباني

- فالنسيا / رايو فاليكانو

- جيرونا / ريال سوسيداد

- ريال مدريد / ريال أوفييدو



* الدوري الأمريكي

- سينسيناتي / إنتر ميامي



* الدوري السعودي

- القادسية / الحزم

- الاتفاق / الاتحاد

----------------

** التقارير الخاصة

* ذكرى النكبة

1- بين نكبة الماضي ونزوح اليوم.. قصص لاجئين فلسطينيين في لبنان (تقرير)

تقرير يبرز قصص عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "عين الحلوة" بمدينة صيدا جنوبي لبنان، تحدثوا للأناضول عن صور التهجير الأولى خلال نكبة عام 1948 والتي لا تزال حاضرة في 12 مخيما مكتظا بـ489 ألف لاجئ، حيث تتداخل الذاكرة القديمة مع مشهد نزوح متكرر جراء تصعيد عسكري إسرائيلي يضاعف من ثقل المشهد الإنساني على الفلسطينيين الذي أكدوا على أهمية التمسك بـ"خيار المقاومة". (النشرة العربية/ صيدا/ وسيم سيف الدين/ صور/ 750 كلمة).

2- بين البحر والخيام.. نازحو شمال غزة يعيشون "نكبة" أشد قسوة (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على نكبة يومية يعيشها سكان مخيم "سنابل" للنازحين أقصى الشمال الغربي لقطاع غزة، حيث تنتشر خيام بيضاء مهترئة فوق رمال شاطئ منطقة "السودانية"، بينما تلفح حرارة الشمس وجوه الأطفال والنساء. وفي حديث للأناضول، يستحضر عدد من النازحين مشاهد نكبة 1948 التي عاشها آباؤهم وأجدادهم، مع استعراض واقع حالي من الألم اليومي يعيشونه وسط خوف وجوع في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في مكان محصور بين شاطئ البحر من أمامهم والجيش الإسرائيلي من خلفهم. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 700 كلمة).

3- لاجئ فلسطيني: مجازر فظيعة ارتكبها الصهاينة خلال النكبة والعودة قادمة (مقابلة)

مع حلول الذكرى الـ78 للنكبة، التقت الأناضول اللاجئ الفلسطيني بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، الشاعر محمود مفلح (84 عاما)، والذي قال إنه كان في السادسة من عمره عندما هجّرته العصابات الصهيونية من قريته "سمخ" التي دمروها وارتكبوا بها مجازر فظيعة وحوّلوها إلى بحيرات لتربية الأسماك. وأوضح أن رحلة اللجوء أيام النكبة كانت "بائسة ومخيفة"، حيث ترك الناس بيوتهم حفاة تحت القصف الإسرائيلي، مشددا على أن أجيال من الفلسطينيين لا تزال تعيش حلم العودة. (النشرة العربية/ دمشق/ عبد السلام فايز/ صور وفيديو/ 950 كلمة).

4- مسؤول بمنظمة التحرير: النكبة مستمرة "بأدوات متجددة" في ذكراها الـ78 (مقابلة)

مقابلة خاصة مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الذي قال إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا هو "نكبة مستمرة بأدوات متجددة"، موضحا أن التصعيد الإسرائيلي الجاري في الضفة الغربية وغزة "ليس أحداثًا منفصلة، بل امتداد لمشروع اقتلاع وتهجير لم يتوقف" منذ عام 1948، وأكد أبو هولي أن جذور الفلسطينيين في أرضهم "أعمق من كل محاولات الاقتلاع"، وأن الصمت يشجع على استمرار الانتهاكات. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 825 كلمة).

* حرب لبنان

5- مسيّرات الألياف البصرية.. تحدٍّ تقني جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (تقرير)

تقرير عن التطور النوعي في العمليات العسكرية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان، والمتمثل في إدخال مسيّرات انتحارية من طراز "FPV" تعمل بتقنية الألياف البصرية، وهو السلاح الذي أثار إرباكا واسعا في الأوساط العسكرية الإسرائيلية نظرا لقدرته على تجاوز منظومات الدفاع والحرب الإلكترونية، ما دفع تل أبيب للجوء إلى حلول ميدانية بدائية مثل "الشباك المعدنية"، وسط اعتراف بأن هذه المسيّرات باتت تشكل تهديدا رئيسيا للقوات والآليات المتوغلة. (النشرة العربية/ بيروت/ وسيم سيف الدين/ 800 كلمة).

* اقتصاد

6ـ أكبر 10 شركات بالعالم تضيف نحو 4 تريليونات دولار لقيمتها السوقية خلال الحرب (تقرير)

تقرير يرصد ارتفاع إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في العالم منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووفق بيانات جمعتها الأناضول بلغت القيمة السوقية لتلك الشركات 29.24 تريليون دولار بزيادة 16.69 بالمئة منذ بدء الحرب. وتصدرت شركة إنفيديا قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية بأكثر من 5 تريليونات دولار. (النشرة التركية/إسطنبول/ بهار يقار، طوناهان كوكورت/غرافيك/ 540 كلمة).

------------

* ملتيميديا

- بين نكبة الماضي ونزوح اليوم.. قصص لاجئين فلسطينيين في لبنان

- بين البحر والخيام.. نازحو شمال غزة يعيشون "نكبة" أشد قسوة

- لاجئ فلسطيني: مجازر فظيعة ارتكبها الصهاينة خلال النكبة والعودة قادمة

- مسؤول بمنظمة التحرير: النكبة مستمرة بأدوات متجددة في ذكرها الـ78

- مسيّرات الألياف البصرية.. تحدٍّ تقني جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان