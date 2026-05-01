الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 1 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 1 مايو/أيار 2026.

** المتابعات

* دولي

- متابعة الفعاليات والأحداث المرتبطة بعيد العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.

- متابعة مستجدات مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الهدنة التي بدأت في 8 أبريل وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدها في 21 منه "لأجل غير مسمى".

- وسط مخاوف من تجدد الحرب، وفي تطور مفاجئ، فعلت إيران أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران، مساء الخميس، فيما أعلنت وكالة أنباء تسنيم تفعيل أنظمة الدفاع ضد طائرات صغيرة وطائرات استطلاع رُصدت في المجال الجوي.

- متابعة الأسواق المالية خلال آخر يوم من التداولات الأسبوعية في ظل ترقب المستثمرين لمآلات الهدنة ما بين واشنطن وطهران، في ظل تصعيد الخطاب والتهديد بين الطرفين.

- مستجدات الأزمة الدبلوماسية بين أوكرانيا وإسرائيل بشأن "سفينة حبوب مسروقة"، غداة حديث إعلام عبري عن سعي إسرائيل لمحاولة إنهاء الأزمة برفض استقبال السفينة في موانئها.

- التطورات وردود الفعل على قرصنة إسرائيل لسفن "أسطول الصمود العالمي" الذي يواصل الإبحار منذ 12 أبريل باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

* فلسطين

- متابعة استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025، وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية منذ 2023.

* إسرائيل

- تطورات الهجوم الاسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، غداة إعلان وزير الخارجية جدعون ساعر أن "جميع المشاركين في الأسطول الذين أُنزلوا من السفن لم يصابوا بأذى"، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى "سفينة إسرائيلية تمهيدا لإعادتهم".

- المواقف والتحضيرات الاسرائيلية المتعلقة بإمكانية تجديد الهجمات على ايران حال الحصول على ضوء أخضر أمريكي، في ظل تهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإمكانية تنفيذ تحرك عسكري جديد قريب ضد إيران.

* لبنان

- مظاهرتان في وسط بيروت بمناسبة عيد العمال، الأولى صباحا بدعوة من الحزب الشيوعي، والثانية عند الساعة الخامسة مساء بدعوة من نقابات عمالية تابعة لـ"حزب الله"، وذلك في "ساحة رياض الصلح".

- متابعة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار غداة مقتل 29 شخصا في 73 هجوما إسرائيليا الخميس، فيما رد "حزب الله" 12 مرة على الأقل على الانتهاكات الإسرائيلية.

* الإمارات

- متابعة التطورات غداة إعلان الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى دول إيران ولبنان والعراق ودعوتها المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى البلاد في أقرب وقت "نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

* تونس

- تنظيم تجمع عمالي بساحة محمد علي بالعاصمة يتخلله خطاب للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، وذلك بمقر الاتحاد عند الساعة 09:00 ت.غ.

وفي التوقيت نفسه، يواكب مراسلنا تجمعا عماليا بمدينة صفاقس، ثاني أكبر مدينة اقتصادية في البلاد بعد العاصمة، تعقبه "مسيرة غضب" للمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية بشأن الزيادة في الأجور، ورفض تحميل العمال تبعات السياسات الحكومية، والدفاع عن حرية العمل النقابي.

* المغرب

- تنظم هيئات مدنية مظاهرات وفعاليات بعدة مدن لدعم القضية الفلسطينية، وبحسب المنظمين فإن هذه المظاهرات تأتي أيضا للمطالبة بحماية المسجد الأقصى، وأسطول الحرية.

*رياضة



* الدوري التركي الممتاز



- ريزة سبور / قونية سبور



- غازي عنتاب / بشيكطاش



* الدوري الإنجليزي الممتاز



- ليدز يونايتد / بيرنلي



* الدوري الإسباني



- جيرونا / مايوركا



* الدوري الإيطالي



- بيزا / ليتشي



* الدوري المصري الممتاز



- الزمالك / الأهلي

----------------

** التقارير الخاصة

* عيد العمال

1- وزيرة العمل الفلسطينية: إسرائيل رفعت البطالة لنصف مليون ونسعى لمساءلتها (مقابلة)

في مقابلة مع الأناضول بمناسبة يوم العمال العالمي، قالت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري إن إسرائيل تفرض قيودا عديدة على الاقتصاد الفلسطيني، تسببت في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى نصف مليون.



وأضافت أن العمال الفلسطينيين يواجهون ظروفا غير مسبوقة؛ جراء تداخل انتهاكات ميدانية إسرائيلية مباشرة مع الضغوط الاقتصادية المتصاعدة في بيئة هي الأكثر هشاشة في المنطقة. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 1000 كلمة)

2 - تونس... هل تعيد تحركات 1 أيار زخم العمل النقابي؟ ( تحليل)

يرى مسؤولون نقابيون وخبراء اقتصاديون في تونس أن الاتحاد العام للشغل بدأ يستعيد عافيته بعد مؤتمره الأخير، وسط تصاعد الدعوات للتعبئة الاجتماعية بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، في وقت تستعد فيه المنظمة النقابية لتنظيم تجمعات ومسيرات بمناسبة عيد العمال للمطالبة بفتح باب التفاوض حول الأجور والحقوق الاجتماعية.

وقال محمد عباس، سكرتير عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن الاتحاد "بدأ يتعافى" بعد ما وصفه بفترة "استهداف وتضييق"، مؤكدا أن المنظمة ستعود للقيام بدورها "الطبيعي" في الدفاع عن العمال والمطالبة بالزيادات في الأجور.



فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن الظروف الحالية "ملائمة للتعبئة" في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية، لكنه شدد على أن الحوار الاجتماعي يظل "ضرورة موضوعية" لا يمكن تجاوزها. (النشرة العربية / تونس / عادل الثابتي/ بلا مرئيات / نحو 1000 كلمة)

3- عمال غزة.. مقاومة بطالة تتجاوز 68 بالمئة وانهيار سوق العمل (تقرير)

يرصد التقرير واقع عمال قطاع غزة في يوم العمال العالمي، في ظل انهيار غير مسبوق في سوق العمل نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر، حيث تجاوزت معدلات البطالة 68 بالمئة وفق الجهاز المركزي للإحصاء، وبلغت نحو 80 بالمئة بحسب وزارة العمل في غزة.

ويبرز التقرير التراجع الحاد في المشاركة الاقتصادية مع فقدان أكثر من 250 ألف وظيفة وتضرر القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل شبه كامل، ما أدى إلى اعتماد نحو 95 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية ويعيش أكثر من 93 بالمئة تحت خط الفقر.

كما يسلط الضوء على معاناة العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم، واضطرارهم لمواجهة ظروف معيشية قاسية في ظل غياب فرص العمل، وتدهور الخدمات الأساسية، وتفاقم أوضاع النزوح والإيواء (النشرة العربية / غزة / حسني نديم/ بلا مرئيات/ 750 كلمة)