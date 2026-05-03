الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 3 مايو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 3 مايو/ أيار 2026.

** أبرز المتابعات

* دولي

- التطورات وردود الفعل على قرصنة إسرائيل لسفن "أسطول الصمود العالمي" وسط استمرار اعتقال نشطاء بالأسطول في إسرائيل، بينما لا تزال عدة قوارب تواصل الإبحار باتجاه المياه الإقليمية اليونانية قادمة من السواحل الإيطالية.

- مستجدات مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار هدنة بين الجانبين، خصوصا بعد تقديم طهران، عبر باكستان قبل أيام، مقترحا من 14 بندا يتضمن الخطوط الحمراء لطهران وخريطة طريق لإنهاء الحرب، وذلك ردا على عرض أمريكي من 9 بنود.



- يبحث 7 أعضاء من تحالف "أوبك+"، بينهم السعودية وروسيا، تطورات سوق النفط وآفاقها، في أول لقاء منذ إعلان الإمارات قبل أيام انسحابها من التكتل.

- متابعة نشر تقارير دولية عن حالة حرية الصحافة حول العالم تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو/ أيار من كل عام.

* تركيا

- اختتام النسخة 61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية التي انطلقت قبل أسبوع في ولاية إزمير وتختتم اليوم في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب الرئيس التركي جودت يلماز.

* فلسطين

- استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ أكتوبر 2025، وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية.

* إسرائيل

- المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" يبحث إمكانية استئناف الحرب على قطاع غزة.

* مصر

- وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة القاهرة لإجراء مباحثات بشأن التطورات في المنطقة.

* لبنان

- متابعة الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2659 قتيلا و8183 جريحا.

* تونس

- اختتام الدورة الأربعون من المعرض الدولي للكتاب المنعقد في قصر المعارض بالضاحية الشمالية للعاصمة والذي انطلق في 23 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من 148 ألف عنوان من 37 دولة.

** رياضة



* الدوري التركي الممتاز

- أنطاليا سبور / ألانيا سبور

- فاتح قرة جمرك / غنتشلربيرليغي

- قاسم باشا / كوجالي سبور

- قيصري سبور / أيوب سبور



* الدوري الإنجليزي الممتاز

- بورنموث / كريستال بالاس

- مانشستر يونايتد / ليفربول

- أستون فيلا / توتنهام



* الدوري الإسباني

- سيلتا فيغو / إلتشي

- ريال بيتيس / ريال أوفييدو

- إسبانيول / ريال مدريد



* الدوري الإيطالي

- بولونيا / كالياري

- ساسولو / ميلان

- إنتر ميلان / بارما



* الدوري الألماني

- سانت باولي / ماينز

- بوروسيا مونشنغلادباخ / بوروسيا دورتموند

- فرايبورغ / فولفسبورغ



* الدوري الفرنسي

- ليل / لو هافر

- ستراسبورغ / تولوز

- أولمبيك ليون / ستاد رين



* الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي / أورلاندو سيتي



* الدوري السعودي

- الشباب / التعاون

- الأهلي / الأخدود

- القادسية / النصر



* بطولة مدريد للماسترز

- يانيك سينر / ألكسندر زفيريف

----------------

** التقارير الخاصة

1- "صالة الحيوانات الأليفة".. إبداع فريد للخطوط الجوية التركية بمطار إسطنبول الدولي (تقرير)

في مطار إسطنبول الدولي، تقدّم الخطوط الجوية التركية منذ نحو عام ونصف خدمة "صالة الحيوانات الأليفة" لتوفير الراحة للحيوانات المرافقة لمالكيها قبل الاقلاع. وتبلغ مساحة الصالة نحو 250 مترا مربعا في أقسام مستقلة تستوعب 32 كلبًا و36 قطًا و10 طيور، مع مراعاة شروط النظافة والتهوية والإضاءة، إلى جانب تشغيل موسيقى تناسب الحيوانات، وإشراف طبيب وفني بيطري لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات بشكل مباشر. (النشرة التركية/ إسطنبول/ كنعان إرتاق/ صور وفيديو/ 500 كلمة).

2- أرباح من لهيب الصراع.. شركات الدفاع الأمريكية تجني ثمار الحرب على إيران (تقرير)

تقرير يبرز استفادة شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية من الحرب على إيران، مع تسجيلها ارتفاعا لافتا في الإيرادات والطلبيات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت مبيعات شركة "آر تي إكس" نحو 9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما ازدادت إيرادات "جنرال إلكتريك أيروسبايس" بنسبة 25 بالمئة، مقابل 4 بالمئة لـ "نورثروب غرومان"، خلال الفترة نفسها من العام، فيما سجلت "لوكهيد مارتن" إيرادات بلغت نحو 18 مليار دولار.

وفي حديث للأناضول، قال الخبير العسكري محمد شقير، إن ارتفاع طلبيات شركات السلاح الأمريكية لا يرتبط فقط بالحرب الأخيرة، بل بمناخ دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وسباق تسلح متزايد بين القوى الإقليمية والدولية. (النشرة العربية / الرباط / خالد مجدوب/ نحو 1000 كلمة).