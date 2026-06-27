الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 27 يونيو 2026

** أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- متابعة ردود الفعل العربية والدولية على توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في واشنطن، في ختام جولة خامسة من المفاوضات بين البلدين.

- العاصمة المصرية القاهرة تستضيف المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث سيناقش المؤتمر بلورة موقف موحد لحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية، وتطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"السيادة الرقمية العربية".

- مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين.

- مستجدات مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

* إسرائيل

- ردود الفعل داخل إسرائيل على الاتفاق الموقع مع لبنان، كما يتوقع تنظيم مظاهرات ضد حكومة نتنياهو تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة.

* لبنان

- التطورات الميدانية عقب نفي "حزب الله" ادعاءات الجيش الإسرائيلي السيطرة على تلة علي الطاهر في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

* فلسطين

- مستجدات معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* تونس

- جمعية "أنصار فلسطين" تنظم أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وقفة تضامنية تحت شعار "لا تتركوا غزة والمقاومة وحدها".

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* التقارير الخاصة

1- غابات "هاجر".. جنة مخفية بين جبال قيصري التركية تجذب عشاق الطبيعة (تقرير)

تقرير يتناول المكانة البيئية والسياحية لغابات "هاجر" في ولاية قيصري وسط تركيا، والتي تقع على ارتفاع 2200 متر وتضم أكثر من 57 قمة جبلية ضمن حديقة ألاداغلار الوطنية، ما يجعلها من أبرز الوجهات الجبلية في البلاد. وتتميز الغابات بتنوع بيولوجي يشمل أشجار التنوب والصنوبر والأرز والعرعر، إلى جانب حيوانات برية نادرة مثل الوعل الجبلي والعقاب الذهبي، ما يعزز أهميتها كوجهة للسياحة البيئية والمغامرات. (النشرة التركية/ قيصري/ مزاحم زاهد توزون/ صور وفيديو/ 450 كلمة).

2- عائلة "توركاي" في تشاد.. إرث عثماني حيّ يصمد منذ قرون في قلب إفريقيا (تقرير)

تقرير يتناول استمرار وجود عائلة "توركاي" في مدينة أبشي بشرق تشاد كإحدى الشواهد الحية على الحضور العثماني في وسط إفريقيا منذ القرن السابع عشر، حيث يقدَّر عدد أفرادها اليوم بنحو 200 شخص موزعين على 48 عائلة يعيشون في حي "الحديقة التركية" وعدد من المناطق الأخرى، ويحافظ أفراد العائلة على عدد من التقاليد الموروثة، إلى جانب تطلعهم لتعزيز ارتباطهم بتركيا عبر تعلم اللغة وزيارة البلاد والحصول على جنسيتها، في ظل جهود تركية حديثة لإحياء هذا الإرث التاريخي عبر مؤسسات دبلوماسية وتنموية. (النشرة التركية/ إنجمينا/ آدم أبو بشال، كوكخان قاوق/ صور/ 900 كلمة).