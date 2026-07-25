الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 25 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الـ14، مع استمرار الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية ورد طهران بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في دول بالمنطقة.

- زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الأردن وسوريا وفق جدول أعمال نشره موقع الأمم المتحدة.

* فلسطين

- تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، عقب يوم شهد مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 7 على الأقل واعتقال 11، في اعتداءات للجيش والمستوطنين طالت 16 موقعا في 6 محافظات.

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي أسفرت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عن مقتل 1185 فلسطينيا وإصابة 3816 آخرين.

* إسرائيل

- الخطوات التنفيذية لقرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية، وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وإنشاء أخرى جديدة.

* لبنان

- اليوم الثاني لعودة سكان بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في أول تطبيق ميداني للاتفاق الإطاري، مع متابعة الخروقات الإسرائيلية وحصيلة الضحايا.

* المغرب

- جهود السلطات لرصد وإخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق، بينها إقليما الحوز وتارودانت، بالتزامن مع موجة حرارة تضرب المملكة.

* تونس

- حراك "نفس" المعارض ينظم مسيرة في ساحة الباساج بالعاصمة تحت شعار "كفى عبثا"، بمشاركة أحزاب وائتلافات معارضة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وأزمتي الكهرباء والمياه.

* اليمن

- تطورات الأوضاع عقب إعلان قناة "المسيرة" أن غارات جوية استهدفت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن.

* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية في مدينة الأبيض ومحيطها، غداة مقتل 15 مدنيا بهجوم لقوات الدعم السريع جنوب المدينة، وتحذير أممي من مخاطر المسيرات والعنف الجنسي التي تواجه النساء والفتيات في ظل نقص المياه والغذاء والرعاية الصحية.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- سفير مصر بأنقرة: نعمل مع تركيا لترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة (مقابلة)

مقابلة مع سفير مصر لدى أنقرة وائل بدوي حول تطور الشراكة بين مصر وتركيا وتوسيع التعاون الثنائي، وتنسيق مواقفهما إزاء قضايا المنطقة، إلى جانب تجربته وانطباعاته عن الحياة والثقافة في تركيا.(النشرة التركية/ أنقرة/ طوغبة ألتون/صور، فيديو/ 1000 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- وفاة مغربي بإيطاليا..كرة ثلج تكبر وتكشف عن معاناة المهاجرين (تقرير)

تقرير يرصد تداعيات وفاة المغربي عبد الرحيم فقير أثناء محاولة الشرطة توقيفه في بولونيا الإيطالية، وتحول الحادثة لقضية أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا بشأن أوضاع المهاجرين، مع عرض ملابساتها والتحقيق الإيطالي وردود الفعل في الرباط وروما، ورأي متخصص يرى أنها أعادت النقاش حول حقوق المهاجرين وتصاعد الخطاب المعادي للأجانب في أوروبا. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 650 كلمة)