الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 18 يوليو 2026

المتابعات الإخبارية

*دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما الهجمات المتبادلة على منشآت حيوية، وإعادة واشنطن تفعيل الحصار البحري على إيران، وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسط مخاوف من اتساع المواجهة إقليميا.



- اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شانغهاي، المستمرين حتى 20 يوليو الجاري، ومتابعة المبادرات التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الافتتاح.

* فلسطين

- مستجدات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان المكتب الإعلامي الحكومي مقتل أكثر من 25 مدنيا خلال 72 ساعة، إلى جانب اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* لبنان

- الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتي أسفرت عن 4 آلاف و324 قتيلا و12 ألفا و224 جريحا منذ 2 مارس/ آذار 2026، وفق وزارة الصحة.

- الخطوات المرتقبة لتنفيذ تفاهمات "المنطقتين التجريبيتين" جنوبي لبنان، عقب اختتام الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية في روما، وسط خلافات بشأن آلية الانسحاب الإسرائيلي وربطها بنزع سلاح "حزب الله".



- تداعيات إعلان وزيرة التربية اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي سلب محتويات 3 مدارس في جنوب البلاد قبل تدميرها بالكامل.

*سوريا

- تفاصيل مذكرة التفاهم العراقية السورية لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من مدينة حديثة غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري، وآليات التنفيذ ودور شركة "شيفرون" الأمريكية في المشروع.



*العراق



- متابعة تفاصيل 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والجانب الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار، والقطاعات والشركات المشمولة بها.

*الجزائر

- المحكمة الدستورية تعلن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.



*المغرب

- وقفة مرتقبة في مدينة طنجة دعما لفلسطين، دعت إليها هيئات مدنية مغربية، ومتابعة أي فعاليات مماثلة في مدينة أكادير.

- مستجدات حرائق الغابات في إقليمي الحوز وتارودانت، غداة إعلان السلطات إخماد حريق جماعة أوناين في تارودانت دون خسائر بشرية.



*تونس

- تداعيات موجة الحر المتواصلة، وسط توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل وتزايد الضغط على شبكتي الكهرباء والمياه.



* السودان

- مستجدات القتال بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، غداة إعلان الجيش تدمير 205 مركبات عسكرية وإسقاط 4 مسيّرات لقوات الدعم السريع خلال عملياته بين 1 و15 يوليو الجاري.



*اليمن

- مستجدات التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، غداة مظاهرات نظمتها الجماعة في صنعاء وعدة محافظات دعت خلالها إلى الاستنفار الدائم.



** التقارير الخاصة

*الشرق الأوسط

1- حمص السورية.. السوق العثماني المسقوف يستعيد نبضه بعد سنوات الحرب (تقرير)

يرصد التقرير عودة النشاط التجاري والحرف التقليدية إلى السوق العثماني المسقوف في مدينة حمص بعد ترميمه، مستعرضا تاريخه وطرازه المعماري وأهميته في الذاكرة الاجتماعية للمدينة، ويقول هزاع محمد عبد الحميد الجندي، أحد أحفاد مؤسس السوق عثمان آغا الجندي، إن عودة التجار والحرفيين تمثل خطوة نحو استعادة الحياة الطبيعية والحفاظ على إرث حمص التاريخي. (عمر قوباران /حمص/ فيديو وصور/ نحو 700 كلمة)



2- مسؤول أممي: الحياة بغزة جحيم وإسرائيل تقتل الأطفال بشكل ممنهج (مقابلة)

تتناول مقابلة أجرتها الأناضول مع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، سرينيفاسان موراليدهار، الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ يقول إن نحو 700 شخص يتقاسمون مرحاضا واحدا في بعض المناطق، وإن إسرائيل تعرقل خروج المرضى رغم استعداد الأردن ومصر ودول مجاورة لاستقبالهم، واصفا ما يجري بأنه إبادة جماعية مستمرة ومنهجية ومخطط لها. (محمد إقبال أرسلان/ جنيف / فيديو / نحو 870 كلمة)

