الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 9 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي



- مستجدات عودة التوترات في منطقة الخليج، غداة ضربات أمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران عقب استهداف الحرس الثوري 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة.

- مستجدات مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والتي بدأت في 3 يوليو وشملت مدنا في إيران والعراق، حيث من المقرر أن تنتهي المراسم اليوم الخميس بالدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية.



* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى منذ 2 مارس/ آذار 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* فلسطين

- فعالية احتجاجية تحت شعار "أرضنا حقنا" ينظمها فلسطينيون في قطاع غزة في ميدان فلسطين (الساحة) بجوار مبنى بلدية مدينة غزة، وذلك رفضا لاستمرار إزاحة حدود "الخط الأصفر" واستقطاع المزيد من الأراضي.

- ردود الفعل الفلسطينية على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.

- التداعيات الإنسانية لخروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* العراق

- مستجدات زيارة بدأها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الأربعاء، إلى الكويت برفقة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، في زيارة رسمية هي الأولى إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في مايو/ أيار 2026.

* تونس

- "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" المكونة من ائتلاف جمعيات مختلفة، تنظم موكب تشييع رمزي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

* السودان

- التطورات الأمنية َوالانسانية، غداة إعلان الجيش السوداني استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق المتاخمة لدولتي إثيوبيا و جنوب السودان، مع استمرار المعارك في دارفور وكردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

* رياضة



- ربع نهائي المونديال:

المغرب - فرنسا



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** التقارير الخاصة

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1- غزة.. مقابر ممتلئة ومغاسل الموتى بلا أكفان (تقرير)

تقرير يتناول أزمة متفاقمة تواجه عمليات دفن الفلسطينيين في قطاع غزة مع اقتراب نفاد الأكفان وامتلاء المقابر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وإغلاق المعابر. ويرصد التقرير شهادات لمسؤولين بقطاع الدفن يحذرون من نفاد مخزون الأكفان خلال أيام، ما قد يضطرهم لاستخدام بدائل لتكفين الموتى بالبطانيات أو قطع قماش، بالتزامن مع نقص حاد في مساحات الدفن ومواد حفر القبور. كما يستعرض تأثير الحرب على واقع الدفن في القطاع، من اللجوء إلى مقابر جماعية ومؤقتة وتجريف ونبش مقابر خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. (النشرة العربية/غزة/ حسني نديم/فيديو/585 كلمة).

2- لاعب مغربي سابق: منتخبنا أثبت أنه مرشح بقوة للفوز بالمونديال (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الواحد الشمامي، يتحدث فيها عن حظوظ منتخب بلاده في الفوز على نظيره الفرنسي ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 والتي ستقام الخميس. ويقول إن منتخب بلاده يملك "كامل الإمكانات لمقارعة أي منتخب مهما كان مستواه"، مشيرا إلى أن "أسود الأطلسي" سيتمكنون من السيطرة على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، وسيكون لهم الحظ الأوفر للتأهل إلى نصف النهائي ثم الظفر بالكأس. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 666 كلمة).

3- الدعم العسكري اللوجستي الأمريكي لتونس.. الخلفيات والتداعيات ( تقرير)

تقرير يتناول أبعاد استمرار التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 2011 وإجراءات الرئيس قيس سعيّد في 2021. ويستعرض أبرز أوجه الدعم خلال الفترة الأخيرة، فيما يؤكد خبراء وباحثون وسياسيون للأناضول أن هذه الشراكة تستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية طويلة الأمد، وتسهم في تعزيز قدرات الجيش التونسي بمواجهة الإرهاب وحماية الحدود، دون المساس بالسيادة الوطنية. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 940 كلمة).

* دولي

4- أزمات أستراليا تدفع حزبا معاديا للمسلمين إلى الواجهة ( تقرير)

يتناول التقرير العوامل التي دفعت حزب "أمة واحدة" اليميني المتطرف إلى تحقيق صعود غير مسبوق في استطلالعات الرأي في أستراليا، مستفيدًا من الضغوط الاقتصادية وأزمة السكن والجدل حول الهجرة، وسط تحذيرات خبراء للأناضول من أن هذا الصعود قد يهدد نموذج التعددية الثقافية ويعمق الانقسامات المجتمعية، مؤكدين أن الظاهرة تأتي ضمن موجة أوسع تشهدها أوروبا والولايات المتحدة، وأن الخطاب الذي يرفعه الحزب تحت شعار "القيم الأسترالية" يخفي نزعة عنصرية تقوم على كراهية الأجانب. (النشرة التركية /ملبورن /رجب ساكار/ 750 كلمة).

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** ملتيميديا

- غزة.. مقابر ممتلئة ومغاسل الموتى بلا أكفان