الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 4 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 4 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط ترقب مستمر منذ أسابيع.

- ردود الفعل العربية على الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين ومستجدات الخسائر والأضرار.

- متابعة فعاليات اليوم الثاني من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 في روسيا، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 130 دولة.

- متابعة القمة المصرفية الاقتصادية العربية الأوروبية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية الاقتصادية العربية الأوروبية، في باريس يومي 4 و 5 يونيو بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية والأوروبية، واستكشاف فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

* تركيا

​​​​​​​-رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، يجري زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

* فلسطين

- استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

- ردود الفعل حول إعلان إسرائيل المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية.

* إسرائيل

- متابعة ردود الفعل على انتخاب الكنيست محاميا لعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنصب المراقب العام للدولة في ظل تشكيك بنزاهة الاختيار واعتباره تضارب مصالح.

- التفاعلات في إسرائيل بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير بأن المحادثة الهاتفية الأخيرة بينه وبين نتنياهو كانت عاصفة وأنه وصفه بالمجنون وأنه انزعج منه بسبب قتاله المستمر مع لبنان.

* لبنان

- استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

- ردود الفعل حول نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتي عقدت في واشنطن يومي 2 و3 يونيو الجاري.

- ردود الفعل المسيحية على تهديدات الجيش الإسرائيلي للحي المسيحي في صور جنوبي لبنان.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" على منطقة البركة الاستراتيجية على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

* تونس

- الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر في قضية الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، وتتعلق القضية بشبهات فساد خلال ولايته.

- متابعة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 بالتعاون بين الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر.

** رياضة

* مباريات ودية

- إيران / مالي

- السويد / اليونان

- إسبانيا / العراق

- فرنسا / كوت ديفوار

* الدوري المغربي

- الجيش الملكي / الدفاع الحسني الجديدي

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- متحف قيصري.. رحلة عبر 7 آلاف عام من حضارات الأناضول (تقرير)

تقرير عن "متحف قيصري الأثري" وسط تركيا، الذي يضم نحو 38 ألف قطعة أثرية تعود إلى حضارات متعددة تعاقبت على منطقة الأناضول، كما يسلط الضوء على أبرز مقتنيات المتحف، ومنها "تابوت هرقل" الذي عُثر عليه صدفة أثناء أعمال حفر أساسات مبنى حكومي عام 1992. ويقول مدير المتحف كوكهان يلدز للأناضول، إن ما اكتُشف حتى الآن لا يمثل سوى جزء بسيط من تاريخ قيصري الممتد لآلاف السنين. (النشرة التركية - قيصري/ أسماء كوجك شاهين/ الأناضول – فيديو وصور – 555 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- من قطعة أرض وسط الخيام.. مبادرة لتوفير الخضار للفقراء بغزة (تقرير)

تقرير يرصد محاولة الفلسطينية فاطمة أبو محسن مواجهة الجوع وظروف النزوح القاسية إثر حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر الماضي واستمرت عامين في قطاع غزة، عبر تحويل قطعة أرض صغيرة بين الخيام إلى مساحة زراعية توفر الخضروات للعائلات النازحة، في مشهد يعكس تمسك الفلسطينيين بالحياة رغم الحرب والدمار والمجاعة. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 670 كلمة)

3- بين أنقاض المستشفى وأجهزة الحضانة.. رضيع فلسطيني ينجو من غارة إسرائيلية (تقرير)

تقرير يتناول قصة الرضيع يوسف الجشي الذي كان في حاضنة طبية بمستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوبي لبنان، وكانت والدته ووالده على بعد كيلومترات قليلة في منزلهما بمخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين عندما هزت غارات إسرائيلية عنيفة محيط المستشفى مخلفة قتلى وجرحى وأضراراً جسيمة في مبنى المستشفى. وقالت مروة الجشي والدة الرضيع للأناضول إنها أسرعت نحو الطابق الذي يوجد فيه يوسف فوجدته تضرر بشكل كبير واعتقدت أنه قتل، لكنه كان سليما داخل الحاضنة (النشرة العربية/ صور/ وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 411 كلمة)

* دولي

4- حرب إيران تربك سوق العمل..ركود وتباطؤ في التوظيف (تقرير)

يتناول التقرير انعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسواق العمل العالمية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وتراجع الاستثمارات، ما يدفع الشركات إلى خفض التوظيف وتقليص الإنفاق. ويقول الاقتصادي المغربي محمد ياوحي للأناضول إن الحرب سببت تباطؤ النمو ما يؤدي إلى انخفاض فرص العمل، وسط تحذير منظمة العمل الدولية من احتمال فقدان 38 مليون وظيفة في 2027. (النشرة العربية – خالد محجوب – الأناضول/الرباط- لا صور ولا فيديو- 815 كلمة)

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*ملتيميديا

- من قطعة أرض وسط الخيام.. مبادرة لتوفير الخضار للفقراء بغزة