الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 28 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 28 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- رابع أيام مناسك الحج واليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك الموافق أول أيام التشريق الثلاثة، ويواصل الحجاج رمي الجمرات بمشعر منى، بعد الوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى.

- جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، غداة تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب ما لم تلبّ طهران الشروط المطلوبة، مدعيا أن "إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكن الولايات المتحدة غير راضية عنه حتى الآن".

* إسرائيل

- خسائر الجيش الإسرائيلي المتزايدة جراء هجمات "حزب الله" لا سيما بالمسيرات المفخخة، غداة إقراره بإصابة عسكريين اثنين بصاروخ جراء استهداف ناقلة جند متوغلة جنوبي لبنان.

* فلسطين

- انتهاكات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت غاراتها خلال أول أيام عيد الأضحى عن مقتل ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم طفلتان.

- اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي اليومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأحدثها مهاجمة عائلات في منطقة الخلايفة شرقي مدينة رام الله.

* لبنان

- تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر حتى مساء الأربعاء عن 3 آلاف و269 قتيلا و9 آلاف و840 جريحا، بعد تسجيل 56 قتيلا و103 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

* السودان

- التطورات الميدانية، غداة إعلان الجيش تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بركة بولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.

* رياضة

** مباريات ودية

- إيران / غامبيا

- مصر / روسيا

- إيرلندا / قطر