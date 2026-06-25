الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 25 يونيو 2026

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوجه إلى كندا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

* دولي

- اليوم الثالث والأخير من استضافة واشنطن جولة خامسة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومن المرتقب بحث تحديد "مناطق تجريبية" تنسحب منها القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان لتُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

- مستجدات الوساطة الباكستانية-القطرية لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد انتهاء المحادثات في سويسرا بتشكيل مجموعات عمل لمعالجة قضايا رفع العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

- اليوم الثالث والأخير من جولة خليجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، استهلها في الإمارات ثم الكويت، ووصل مساء الأربعاء إلى البحرين حيث يشارك في اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمناقشة الأولويات المشتركة وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع واشنطن.

- مستجدات مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

- متابعة صدور بيانات التضخم، مثل مؤشر التضخم الأمريكي والياباني، وذلك عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني وتعافي طفيف بالأسواق المالية.

- اليوم الثاني والأخير للنسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة التي تستضيفها دبي، بمشاركة أكثر من 800 من كبار القادة وصنّاع القرار وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في تجمع لتبادل الخبرات ولتعزيز أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء المؤسسي.

* إسرائيل

- قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، يجري زيارة غير معلنة المدة إلى إسرائيل، ويعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين، بينهم ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

- الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا عسكريا ليوم واحد في لواء "عتصيون" المسؤول عن العمليات الأمنية في جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- جلسة لمجلس الوزراء تتضمن تقديم مشروع قانون لإعادة العمل بالخدمة العسكرية، وبحث إمكانية إجراء امتحانات الثانوية العامة مطلع يوليو المقبل في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

- التطورات الميدانية في ظل هدوء نسبي بجنوبي لبنان تزامنا مع الجولة الخامسة من مفاوضات بيروت مع تل أبيب تستضيفها واشنطن منذ الثلاثاء وحتى اليوم الخميس.

* فلسطين

- تداعيات مصادرة إسرائيل 465 دونما من الأراضي الفلسطينية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية وإعلانها كـ"أراضي دولة" في خطوة تمهد لتوسيع مستوطنة غفعات هروئيه الإسرائيلية.

- مستجدات معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* تونس

- اليوم الثالث والأخير من إضراب بقطاع المصارف وشركات التأمين، دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.

- جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين، الرئيسة المنتهية ولايتها لهيئة "الحقيقة والكرامة" المعنية بالعدالة الانتقالية، ومتهمين آخرين منهم وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي، إضافة إلى رجال أعمال.

- المحكمة الابتدائية تنظر أيضا في قضية فساد إداري بحق الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، ومتهمين آخرين.

* سوريا

- انعقاد الجلسة الأولى المخصصة لمحاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية سابقاً، الذي يواجه تهماً تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة.

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* التقارير الخاصة

1- دمرتها الحرب.. مرمم سوري يعيد الحياة إلى كنوز حلب التاريخية (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع الفنان والمرمم السوري نعمت بدوي، للحديث عن جهوده لإنقاذ ما تبقى من إرث ثقافي وتاريخي في مدينة حلب التاريخية، إحدى أكثر مدن سوريا تضررًا من سنوات الثورة التي استمرت منذ 2011 وحتى 2024.



يقول بدوي إن أولى مساهماته كانت خلال سنوات الثورة الأولى، وتمثلت في إنقاذ سقف دير تاريخي تعرض لأضرار كبيرة إثر سقوط صاروخ عليه، وإنقاذ لوحة لفنان بلجيكي تعود إلى العام 1816، إضافة إلى أعمال فنية أنجزها فنانون أرمن قبل قرون، ولوحة قبة ضخمة بمساحة 700 متر. (النشرة التركية/ حلب/عمر قوباران، صور وفيديو/ 800 كلمة).

2- المدرب المغربي أوشلا: "أسود الأطلس" يمكنهم بلوغ نهائي المونديال (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع المدرب المغربي لنادي "الجمعية السلاوية" الحسين أوشلا، الذي أشاد بالمستوى الذي يقدمه منتخب بلاده في مونديال 2026، مؤكدا أنه يعكس تطورا كبيرا في الكرة المغربية ويقدم صورة مشرفة لها.



ويرجع أوشلا هذا التطور إلى جودة اللاعبين المحترفين في أوروبا والتأهيل الذي تلقوه هناك، فضلا عن العمل الذي يقوده المدرب الشاب محمد وهبي. ويعرب عن تمنيه مشاهدة عددا أكبر من المنتخبات الإفريقية والعربية في مراحل متقدمة من كأس العالم. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ فيديو/ 600 كلمة).

3- "حراس التراث".. مبادرة لانتشال آثار غزة من ركام الإبادة الإسرائيلية (تقرير)

يرصد التقرير مبادرة أطلقها فريق "حراس التراث" التابع لجمعية "مياسم" غير الحكومية في استخراج القطع الأثرية من تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، وترميمها وحفظها داخل خيام مؤقتة.



ويرصد التقرير حجم الخسائر التي لحقت بالموروث الثقافي في القطاع، حيث قالت مساعدة منسق المبادرة شيماء الناطور، إن الحرب تسببت بتدمير معظم المتاحف والمواقع الأثرية في القطاع، وأدت إلى فقدان نحو 3500 قطعة متحفية، استطاعت المبادرة تحديد أماكن نحو 300 قطعة أخرى ما تزال تحت الركام. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 490 كلمة).

** ملتميديا

- المدرب المغربي أوشلا: "أسود الأطلس" يمكنهم بلوغ نهائي المونديال

- "حراس التراث".. مبادرة لانتشال آثار غزة من ركام الإبادة الإسرائيلية