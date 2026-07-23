الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 23 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني عشر على التوالي، في ظل قصف أمريكي لعدة مواقع إيرانية، ورد طهران بهجمات على دول عربية بالمنطقة أبرزها الكويت والبحرين والأردن.

- زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى إيران بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

- جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تناقش الأوضاع في الشرق الأوسط.

- اجتماع ينظمه البنك المركزي الأوروبي لإصدار قرارات نسب النمو والتضخم ونسبة الفائدة في ظل تداعيات الحرب على إيران على اقتصادات منطقة اليورو.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أسفر منذ أكتوبر الماضي عن مقتل 1180 وإصابة 3810، وانتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- متابعة الأوضاع في المسجد الأقصى عقب دعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".

- المواقف الإسرائيلية إثر التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

- الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

* لبنان

- جلسة يعقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية وملفات اقتصادية وإنمائية كملف الكهرباء وأوضاع النازحين.

- وصول الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد رئيس لجنة التنسيق العسكرية الدولية (تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان) المشرفة على الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان إلى بيروت لمتابعة سير تنفيذ خطة "المناطق التجريبية" وانتشار الجيش اللبناني جنوباً وعلى أن يشارك في اجتماع افتراضي مقرر الجمعة.

* الأردن

- اليوم الثالث من زيارة غير محددة المدة يجريها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المتحدة، يلتقي خلالها رؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، كما يحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني.

*السعودية

- ردود فعل محتملة من السعودية وتحالف دعم الشرعية باليمن تجاه جماعة الحوثي، بعد تأكيد الرياض استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر.

* المغرب

- جهود السلطات في إخماد بعض الحرائق التي اندلعت ببعض المناطق مثل غابة الحوز والقصيبة (شمال).

* تونس

- متابعة موجة الحر التي تضرب البلاد وتواصل انقطاعات الكهرباء واندلاع بعض الحرائق.

** الرياضة

* تصفيات الدوري الأوروبي

- كاراباخ أغدام / سسكا صوفيا

- ترومسو / فيكتوريا بلزن

- دينامو كييف / باوك سالونيكي

-بشيكطاش / ميتلاند

- تفينتي / فرينسفاروشي

- غالين / بنفيكا

* تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

- باتي بوريسوف / سيون

- ستيوا بوخارست / أودا ريغا

- فويفودينا / أياكس أمستردام

* الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي / شيكاغو فاير

- ناشفيل / مونتريال إمباكت

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** التقارير الخاصة

*تركيا

1- بتقنيات الذكاء الاصطناعي... متحف رقمي يروي تاريخ غازي عنتاب التركية (تقرير)

يتناول التقرير افتتاح بلدية غازي عنتاب جنوبي تركيا متحفا رقميا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات العرض الحديثة لتقديم تاريخ المدينة بصورة تفاعلية، في تجربة تمتد نحو 12 دقيقة، عبر ثمانية أجهزة عالية الدقة ونظام صوتي ثلاثي الأبعاد.

ويقول مدير فرع المكتبات والمتاحف في بلدية غازي عنتاب مراد داغ للأناضول، إن المتحف حظي بإقبال واسع منذ افتتاحه، حيث بلغ عدد زواره اليومي نحو ألف زائر، فيما تقول الزائرة ألينا أورس إن العرض الرقمي تجربة مميزة ولافتة.

(النشرة التركية/ غازي عنتاب/ أدسز غونباكان/لا صور ولا فيديو/ 600 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- لقاء ترامب وعون في واشنطن.. هل يفتح باب مرحلة جديدة في العلاقة اللبنانية الأمريكية؟ (تقرير)

تتجه الأنظار إلى نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط رهانات لبنانية على أن تشكل المحادثات نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحافي غسان ريفي للأناضول إن التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل لأن جولات التفاوض السابقة لم تؤد إلى نتائج ملموسة، فيما يقول المحلل السياسي ألان سركيس للأناضول إن الزيارة تمثل "محطة تاريخية" في العلاقات اللبنانية الأمريكية، أما المحلل السياسي جورج عاقوري فيقول للأناضول إن الزيارة تعكس تراجع الدور العسكري لحزب الله والمحور المرتبط بإيران (النشرة العربية/ بيروت/ وسيم سيف الدين/ لا صور ولا فيديو/ 840 كلمة)

3- بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.. هل تنجح الكرة الفلسطينية في تجاوز آثار الحرب؟ (محدث)

بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف النشاط الرياضي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، ترصد الأناضول استعدادات الأندية للعودة إلى الملاعب بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب الحرب والتصعيد الإسرائيلي. ويقول مدرب نادي ثقافي البيرة عمر البرغوثي للأناضول إن توقف النشاط الرياضي منذ أكتوبر 2023 أحدث فجوة كبيرة في مستوى اللاعبين، فيما يقول المشرف الرياضي في ذات النادي نادي محمد سدر للأناضول إن قرار الاتحاد باستئناف النشاط أعاد الأمل إلى الأندية، لكنه جاء في وقت تواجه فيه صعوبات كبيرة، بينما يعرب لاعب منتخب فلسطين للناشئين باسل حرباوي عن أمله في أن تشكل العودة المرتقبة بداية لاستعادة كرة القدم الفلسطينية حضورها (النشرة العربية/رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/800 كلمة)

4- مئات الإصابات.. عضات الكلاب الشاردة تنشر الرعب في تعز اليمنية (تقرير)

تقرير يتناول ظاهرة الانتشار الواسع للكلاب الضالة في مدينة تعز اليمينة، وسط شكاوى السكان من تهديدها المتزايد، خاصة للأطفال وتقول أم عبد الله وهي ربة منزل للأناضول إنها تخشى على أطفالها من الخروج إلى الشوارع. من جهته يقول عامر البوصي المنسق العام لبرنامج مكافحة داء الكلب في تعز (حكومي) للأناضول، إن المركز سجل منذ يناير2026 وحتى 18 يوليو الجاري، 540 حالة تعرض لعضات الكلاب إضافة إلى حيوانات أخرى ناقلة للمرض، و4 حالات وفاة نتيجة عضات كلاب مسعورة. أما الناشط المجتمعي عبده السحولي فعزا انتشار الكلاب الضالة إلى تداعيات الحرب والإهمال (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/صور وفيديو/ 960 كلمة)

** ملتميديا

- بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.. هل تنجح الكرة الفلسطينية في تجاوز آثار الحرب؟

- مئات الإصابات.. عضات الكلاب الشاردة تنشر الرعب في تعز اليمنية