الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 21 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 21 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- ردود الفعل عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر تنكيل السلطات الإسرائيلية بمئات من ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين اختطفتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضبا دوليا.

- مستجدات الجهود الدبلوماسية للمفاوضات بين واشنطن وطهران، غداة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه ليس في عجلة من أمره بشأن الخطوات التي سيتخذها تجاه إيران، وإن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لا تدفعه للاستعجال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده منه بخصوص تأجيل الهجوم.

- اليوم الأخير من القمة والمعرض العالمي للهيدروجين الذي انطلق الخميس في مدينة روتردام بهولندا.

* تركيا

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في السويد.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 881 فلسطينيا وجرح ألفين و621 آخرين، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- التفاعلات في إسرائيل بعد تصديق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان والذي يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذا.

- متابعة جهود مؤسسات حقوقية لإطلاق سراح ناشطي "أسطول الصمود" المختطفين في إسرائيل.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى مطلع يوليو المقبل، غداة إعلان بيروت مقتل 31 شخصا وإصابة 61 خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس المنصرم إلى 3 آلاف و73 قتيلا و9 آلاف و362 مصابا.

- وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين يتسلم في بيروت هبة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تتضمن 14 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمستشفيات الحكومية.

- اليوم الثاني من زيارة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى المغرب غداة مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري بشأن حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني بالرباط.

* مصر

- الاجتماع الوزاري لآلية دول جوار ليبيا الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

* المغرب

- فعاليات تنظمها الوكالة الوطنية للمياه والغابات (رسمية) على هامش "اليوم الوطني للتحسيس (التوعية) بمخاطر حرائق الغابات" الذي يوافق 21 مايو كل عام.

* تونس

- إضراب عام للمحامين في شمالي تونس بمحاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة احتجاجا على ما وصفته نقابة المحامين بـ"تجاهل السلطة لمطالبها المهنية".

** رياضة

* الدوري السعودي

- الاتحاد / القادسية

- النصر / ضمك

- الفيحاء / الهلال

* الدوري الألماني (ذهاب ملحق البقاء)

- فولفسبورغ / بادربورن

** التقارير الخاصة

1- استثمارات تركية تعزز البنية الصحية في كازاخستان (تقرير)

تقرير عن مواصلة الشركات التركية تعزيز حضورها في دول آسيا الوسطى عبر مشاريع استراتيجية متنامية، كان أحدثها خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان حيث وقّع الجانبان سلسلة اتفاقيات شملت 13 قطاعا، منها النقل والبناء والصحة والاستثمار. ويقول رئيس مجلس إدارة "مجموعة يدا" حسين أرسلان للأناضول إن كازاخستان تمثل إحدى أهم محطات توسع المجموعة خارج تركيا متحدثا عن أهم مشاريع شركته فيها (النشرة التركية/ أنقرة/ عائشة بوجو أوغلو بودور/ 485 كلمة)

2- الحج حلم مؤجل لآلاف الغزيين جراء حصار إسرائيل وتداعيات الإبادة (تقرير)

تقرير يرصد حرمان آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من أداء فريضة الحج للعام الثالث، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر وتداعيات حرب الإبادة. وتقول النازحة سعاد حجاج، للأناضول إن استعدادها لأداء الحج مع زوجها وشقيقها تحول إلى مأساة، بعدما قُتل الزوج وفُقد الأخ خلال الحرب، لتصبح معيلة لأطفال أيتام.

ويفيد المدير العام للحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة رامي أبو ستيتة بأن 2473 فلسطينيا من غزة ينتظرون دورهم لأداء الحج منذ عام 2013، وقد توفي 71 منهم. (النشرة العربية/ غزة/ محمد ماجد/ فيديو/ 700 كلمة)

3- الاقتراض والحرب والطاقة.. عوامل تضغط على التضخم في تونس (تقرير)

يتناول التقرير أسباب عودة التضخم إلى الارتفاع في تونس بعد أشهر من الاستقرار، ويقول المحلل المالي والاقتصادي التونسي بسام النيفر للأناضول إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 8.2 بالمئة والملابس 9.3 بالمئة هو الأكثر تأثيرا كونها مجموعات مهمة تؤثر في مؤشر الاستهلاك العائلي. فيما يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي للأناضول إن الاقتراض المباشر وتراجع النمو الاقتصادي والإنتاج وعدم قيام الدولة بدورها الطبيعي في تعديل السوق (التوريد) كلها عوامل أدت إلى التضخم، معتبرا أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تصل تونس بعد وستتعرض لها في الأشهر القادمة (النشرة العربية- تونس/ عادل الثابتي / الأناضول- لا صور ولا فيديو- 920 كلمة)

4- مسؤول فلسطيني: تهجير الخان الأحمر مخطط إسرائيلي لـ"إعدام" الدولة الفلسطينية (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع مسؤول ملف التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أمير داود بشأن مخططات إسرائيل الهادفة إلى تهجير تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة. ويقول إن تلك المخططات تمثل جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف "إعدام" إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل عبر تفكيك جغرافيتها وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، لافتا إلى أن تل أبيب تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي وحتى قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ويشدد على أنه لا يمكن لدولة فلسطينية أن تقوم بجغرافيا ممزقة ومحافظات منفصلة تماما (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 600 كلمة)

