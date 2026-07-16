الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 16 يوليو 2026

المتابعات الإخبارية

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يجري محادثات في أوكرانيا.

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري المستمر منذ أيام بين الولايات المتحدة وإيران، مع إعلان واشنطن رسميًا إعادة تفعيل الحصار البحري ضد إيران، بينما تواصل طهران ردها بشن هجمات على دول في المنطقة.

- ردود الفعل العربية والدولية غداة اختتام الجولة السادسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي انطلقت الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، بعد 5 جولات سابقة عُقدت في واشنطن.

* الجزائر

- مستجدات زيارة رسمية يجريها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا لمدة يومين، بدأها مساء الأربعاء. ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار فريدريش ميرتس، إلى جانب لقاء مع الجالية الجزائرية.



* العراق

- اليوم الرابع من زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن.

* إسرائيل

- مستجدات مداولات "الكنيست" ضمن الاستعدادات لحله رسميا يوم 17 يوليو الجاري.

- متابعة جدل مستمر بشأن قانون أقره "الكنيست" يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد الإجباري، خصوصا بعد تجميد المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، تنفيذ القانون.

* فلسطين

- متابعة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ورصد اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بعدة مناطق بالضفة الغربية.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء السبت، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و322 قتيلا و12 ألفا و210 جرحى منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة.

* المغرب

- اليوم الثاني والأخير من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي بالعاصمة الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.



* تونس

- افتتاح الدورة الـ60 لمهرجان قرطاج الدولي، وسط احتفالات استثنائية بالذكرى الستين لتأسيسه، بعرض يحمل اسم "تحت الياسمين"، ويمتد المهرجان حتى 17 أغسطس 2026.

* السودان

- المستجدات الميدانية غداة إعلان القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني استعادة منطقة "خزان أورشي" بولاية شمال دارفور، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع".

* اليمن

- متابعة تطورات التصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، غداة إعلان الجيش إحباط هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في محافظة الجوف شمالي البلاد، دون تعليق فوري من الجماعة.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا.. فني حواسيب يحوّل النفايات إلى مجسمات فنية تزين محيط منزله (تقرير)

يتناول التقرير تجربة زكريا ألاغوز، فني الحواسيب المتقاعد في ولاية زونغولداق شمال غربي تركيا، الذي حوّل النفايات والخردة إلى نحو 70 مجسما وزينة فنية لتجميل محيط البناية التي يسكنها. ويشرح ألاغوز للأناضول كيف طور هوايته القديمة في إعادة التدوير خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن هدفه خدمة البيئة واستثمار وقته في عمل مفيد، مع مواصلة تسليم بقايا المواد إلى تجار الخردة لإعادة تدويرها. (النشرة التركية/ زونغولداق/ غوكهان يلماز/ صور وفيديو/ 650 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- كيف أظهرت اقتصادات الخليج صلابة رغم حرب إيران؟ (تقرير)

تقرير يستعرض الصلابة التي أظهرتها اقتصادات دول الخليج أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم تعرض عدد من منشآت الطاقة بهذه الدول لهجمات. ويتطرق التقرير، من خلال آراء خبراء، لمؤشرات اقتصادية مكنت تلك الدول من التغلب على تداعيات الحرب وحفاظها على تصنيفاتها الائتمانية واعتمادها لبدائل غير مضيق هرمز لنقل الطاقة عبر خطوط أنابيب برية. كما يستعرض التقرير مستقبل مستويات النمو في تلك الدول. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 700 كلمة).

3- جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل.. المضمون والتداعيات (تقرير)

تقرير يتناول تفاصيل الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، برعاية أمريكية. ويستعرض التقرير مواقف رسمية من الجانبين، وإفادات دبلوماسيين ومحللين، بشأن أبرز الملفات التي تناولتها المفاوضات، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، مع تقديم خلفية زمنية لمسار الجولات السابقة، وأبرز ما تحقق فيها وما بقي عالقا. (النشرة العربية/ بيروت/ وسيم سيف الدين/ 800 كلمة).