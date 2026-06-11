الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 11 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 11 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز المقبل. وستكون المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي في ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

- جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن في أعقاب شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران ورد الأخيرة بقصف ما قالت إنه قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.

- اجتماع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارات نسبة الفائدة وتوقعات النمو والتضخم.

- ⁠اجتماع لدول مجموعة السبع بالإضافة إلى الصين عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة سبل معالجة اختلالات التجارة العالمية.

* إسرائيل

- متابعة المواقف إزاء التطورات المتعلقة بالحرب غداة التصعيد والقصف المتبادل بين إيران والولايات المتحدة.

* لبنان

- تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوبي البلاد واستمرار تل أبيب في خرق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة.

* السعودية

- اليوم الثاني والأخير من أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.

* السودان

- متابعة التطورات عقب اتهام شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في استهداف طائرات مسيرة لمدينة الأُبَيِّضِ عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

*رياضة

** كأس العالم 2026

- المكسيك / جنوب إفريقيا

** مباريات ودية

- بوليفيا / الجزائر

- النمسا / غواتيمالا

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** التقارير الخاصة

* مونديال 2026

1- مصر تحلم بإنجاز تاريخي في مونديال 2026 (تقرير)

تقرير يستعرض طموحات مصر لتحقيق مشاركة استثنائية في كأس العالم 2026، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها منتخب "الفراعنة" في التصفيات والمباريات الودية الأخيرة، وبرنامج الدعم الحكومي والفني المتواصل استعدادا للبطولة. وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي للأناضول، فإن الأداء الذي قدمه المنتخب رفع سقف طموحات الجماهير إلى ما هو أبعد من دور الـ16، مع ثقة متزايدة بقدرة الفريق على تحقيق إنجاز غير مسبوق في المونديال.(النشرة العربية/ القاهرة/ عامر فؤاد/ فيديو/ 790 كلمة)

2- الجماهير الجزائرية والمونديال.. تفاؤل كبير ونصف النهائي ليس مستحيلا (تقرير)

تقرير حول المنتخب الجزائري الذي وصل إلى مدينة كنساس الأمريكية لإقامة معسكره التدريبي قبل دخول المنافسة الرسمية في مونديال 2026 التي تنطلق الخميس، وتقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويقول الجزائري محمد قنفود إنه لا يستبعد أن يصل فريق بلاده إلى نصف النهائي، بينما كان الشاب فارس شرفاوي أقل تفاؤلا واستبعد الوصول إلى نصف النهائي، ويقول المواطن عمر شلابي إن المنتخب الجزائري يضم في صفوفه أفضل جيل من اللاعبين ويمكنه الذهاب بعيدا في الترتيب. (النشرة العربية/ الجزائر/ عباس ميموني/ صور وفيديو/ 350 كلمة)

* دولي

3- خبير مالي: القيود التنظيمية تعرقل نمو التمويل الإسلامي أكثر من نقص رأس المال (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع جنيد واحدنا مؤسس منصة الاستثمار الحلال الرقمية "واحد" حول التحديات التي تواجه تطور التمويل الإسلامي، ويقول واحدنا إن العقبة الأكبر أمام تطور التمويل الإسلامي تتمثل في إجراءات الترخيص والقيود التنظيمية، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة المنتجات المالية الإسلامية يمثل خطوة أساسية لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين على المشاركة في الاقتصاد الإسلامي. (النشرة التركية/ إسطنبول/ كوكخان يلدز/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

4- كاتب برازيلي يدعو الأطفال إلى إعادة اكتشاف علاقتهم بالطبيعة (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع الكاتب والمصمم البرازيلي رودريغو ماتيولي، قال خلالها إن أدب الأطفال يحمل رسالة أعمق عن مجرد كونه وسيلة للسرد أو التلقين، فهو برأيه أداة لتعزيز التفكير وإعادة صياغة وعي الأجيال الناشئة، وتوطيد علاقتهم بالبيئة في ظل تنامي القلق لديهم تجاه مستقبل الكوكب (النشرة التركية/ إسطنبول/ آسيا ستيناي قره كول/ صور وفيديو/ 600 كلمة)

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* ملتيميديا

- مصر تحلم بإنجاز تاريخي في مونديال 2026

- الجماهير الجزائرية والمونديال.. تفاؤل كبير ونصف النهائي ليس مستحيلا