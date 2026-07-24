الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 24 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية



* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثالث عشر على التوالي، في ظل قصف أمريكي لعدة مواقع إيرانية، ورد طهران بهجمات على دول عربية بالمنطقة.



* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أسفر منذ أكتوبر 2025 عن ألف و185 قتيلا و3 آلاف و816 مصابا، إضافة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- اجتماع أمني يعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الاستعداد للتصعيد ضد إيران، وفق ما أعلنته هيئة البث.

* لبنان

- الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد رئيس لجنة التنسيق العسكرية الدولية (تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان) المشرفة على الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، يشارك في اجتماع افتراضي لمتابعة سير تنفيذ خطة "المناطق التجريبية" وانتشار الجيش اللبناني.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و329 قتيلا و12 ألفا و233 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* المغرب

- مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) تنظم وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط لدعم القضية الفلسطينية وتنديدا بممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار استهداف قطاع غزة.

- تداعيات قضية وفاة مواطن مغربي أثناء محاولة الشرطة توقيفه في مدينة بولونيا شمالي إيطاليا، في ظل مطالبات بكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، وسط جدل سياسي واحتجاجات شهدتها المدينة.

- جهود السلطات برصد وإخماد بعض الحرائق التي اندلعت ببعض المناطق مثل غابات الحوز (شمال) وتارودانت (وسط).

* موريتانيا

- مؤتمر صحفي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالعاصمة نواكشوط للحديث عن قضايا محلية وإقليمية.

* تونس

- مستجدات موجة الحر وأزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ 10 أيام في أغلب مناطق البلاد.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري المتواصل بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، مع إعلان الأخيرة مقتل أربعة من جنودها، ومقتل 23 عنصرا حوثيا وأسر سبعة آخرين، خلال مواجهات عنيفة في جبهتي الفاخر والجب بمحافظة الضالع، في أعنف معارك تشهدها المحافظة منذ عام 2022.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- مسجد بايرقلي.. تحفة عثمانية بطراز الباروك تروي جانبا من تاريخ بلغاريا (تقرير)

يتناول التقرير مسجد بايرقلي في مدينة ساموكوف البلغارية، أحد أبرز الشواهد العثمانية الباقية في البلاد، والذي حُوّل إلى متحف ويحتضن زخارف داخلية نادرة تجمع بين الطراز العثماني وتأثيرات الباروك الأوروبي. ويشرح مدير المتحف فيسيلين هادجيانغيلوف للأناضول الخصائص المعمارية والفنية التي تميز المسجد عن النمط العثماني التقليدي، مؤكدا أن هذا المزيج الفني يجعله من أندر النماذج المعمارية في منطقة البلقان. كما يشدد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ مشروع ترميم لحماية الزخارف والمقتنيات التاريخية للموقع. (النشرة التركية/ صوفيا/ جانان محمد إسماعيل/ صور وفيديو/ 530 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- ثلاثة أعوام بلا كهرباء.. غزة تغرق في الظلام (إطار)

يرصد التقرير كيف غيّب انقطاع الكهرباء المستمر مظاهر الحياة الطبيعية في قطاع غزة، بعدما دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية معظم البنية التحتية لقطاع الطاقة، لتصبح البطاريات والمولدات الوسيلة الوحيدة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، وسط تداعيات متفاقمة على الصحة والمياه والاقتصاد. كما يستعرض التقرير حجم الدمار الذي لحق بقطاع الكهرباء وخسائر بنحو 728 مليون دولار، إضافة إلى صعوبات تعيق إعادة تشغيل الشبكة في ظل استمرار القيود على إدخال المعدات والوقود وقطع الغيار وانعكاس ذلك على الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ 900 كلمة)

3- موجة حر وحرائق تربك الدول المغاربية (تقرير)

يتناول التقرير تداعيات موجة حر تضرب دول المغرب العربي، مع التركيز على الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات في الجزائر وتونس والمغرب، حيث أتت النيران على 1666 هكتارا في الجزائر و1850 هكتارا في المغرب وأكثر من 430 هكتارا في تونس خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سجلت الجزائر 3719 حريقا منذ مطلع مايو بزيادة تقارب 150 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما يستعرض التقرير جهود السلطات لاحتواء الحرائق ورؤية خبير بيئي بشأن الإجراءات العاجلة المطلوبة لمواجهة تنامي المخاطر المناخية في المنطقة. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 1000 كلمة)

4- من الاتهامات إلى العقوبات.. واشنطن والخرطوم في مواجهة الأسلحة الكيميائية (تقرير)

يناقش التقرير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بسبب ما أفادت باستخدام السلاح الكيميائي في الحرب ضد قوات الدعم السريع، ورفض الخرطوم لتلك العقوبات التي تعتبرها "مبنية على أسس باطلة"، كما يتناول التقرير تأثير العقوبات وتداعياتها على الوضع السياسي والميداني في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من 3 سنوات. (النشرة العربية/ الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ 700 كلمة)