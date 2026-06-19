الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 19 يونيو 2026

المتابعات الإخبارية

دولي

متابعة التطورات السياسية بعد إعلان وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران، على خلفية تأجيل البيت الأبيض زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا بسبب "تعقيدات لوجستية". وكان من المقرر أن يشارك فانس في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

اليوم الثامن من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تترقب جماهير الساحرة المستديرة مواجهة الولايات المتحدة وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، على ملعب "سياتل ستاديوم".

إسرائيل

متابعة ردود الفعل على التوتر المتصاعد في العلاقات بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي، غداة إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع "جميع الاتصالات" مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عقب تصريحات قارنت فيها إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب إفريقيا.

متابعة ردود الفعل المتوقعة على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس لمسؤولين إسرائيليين هاجموا اتفاق واشنطن وطهران بشأن وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، في وقت تصر فيه تل أبيب على مواصلة احتلال أراضٍ لبنانية.

لبنان

متابعة معاناة المدنيين في لبنان جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الذي ينص على وقف الحرب على مختلف الجبهات، وذلك غداة مقتل 3 أشخاص في غارتين استهدفتا جنوبي البلاد. وارتفعت حصيلة الضحايا منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3 آلاف و912 قتيلا و11 ألفا و873 جريحا.

فلسطين

متابعة الفعاليات المتوقعة وإقامة صلاة الجمعة في عدد من المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والاستيطان في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، استجابة لدعوات أطلقتها هيئات شعبية وناشطون فلسطينيون لتعزيز الوجود الفلسطيني في تلك المناطق والتصدي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

متابعة معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للتفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار، إلى جانب تداعيات الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

متابعة التداعيات المحتملة بعد تحذير اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة تهدد بتوقف خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، جراء منع إسرائيل إدخال الزيوت الصناعية والوقود اللازمين لتشغيل المرافق الحيوية.

المغرب

وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط دعما للقضية الفلسطينية، تحت شعار "العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم"، بدعوة من "مجموعة العمل من أجل فلسطين" (غير حكومية).

تونس

وقفة في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن أربعة تونسيين من منظمي "أسطول الصمود"، لا يزالون موقوفين لليوم المئة على التوالي.

ليبيا

متابعة ردود الفعل المتوقعة على اتفاق رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، على خريطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير/شباط 2027، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية.

التقارير الخاصة

1- أسواق وخانات إسطنبول.. "البازار الكبير" قلب تاريخي نابض بالتجارة (تقرير)

تقرير عن "البازار الكبير" في إسطنبول، الذي لا يزال يحافظ على مكانته التاريخية والتجارية رغم مرور أكثر من خمسة قرون على تأسيسه، باعتباره أحد أبرز مراكز التجارة في تركيا. ويستقبل السوق يوميا نحو 400 ألف زائر، فيما يرتفع العدد إلى ملايين الزوار خلال الأعياد والمواسم الخاصة، وفقا لمسؤولين في إدارة السوق التاريخي. (النشرة العربية/ إسطنبول/ قآن أولو، مجاهد أنس سوينج/ صور وفيديو/ 850 كلمة)

2- رئيس جمعية أنقرة للسياحة: قمة الناتو المرتقبة تدفع الاقتصاد إلى مستوى عالمي أعلى (مقابلة)

قال بركر بلبل أوغلو، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة أنقرة ورئيس جمعية أنقرة للسياحة، في مقابلة مع الأناضول، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل، قد تشكل نقطة تحول اقتصادية مهمة للمدينة، وتسهم في تعزيز مكانتها الدولية، بما يؤهلها لتصبح مركزا دائما لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى. (النشرة التركية/ أنقرة/ مرتكان أوروش/ 500 كلمة)

3- خبير: الصين أكبر المستفيدين اقتصاديا من وقف الحرب على إيران (مقابلة)

مقابلة مع الخبير الاقتصادي خالد حمص، توقع خلالها أن تكون الصين في مقدمة المستفيدين من وقف الحرب على إيران، عبر تحقيق مكاسب مباشرة تتمثل في خفض تكاليف الشحن وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة، لاسيما أن بكين تعد أكبر مستورد للطاقة الإيرانية، وأن نحو ثلث وارداتها النفطية يمر عبر مضيق هرمز. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 500 كلمة)

4- محامية فرنسية: إسكات منتقدي إسرائيل في فرنسا يتم عبر أدوات قضائية (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع المحامية الفرنسية إلسا مارسيل، التي تتولى الدفاع عن عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين في فرنسا. وقالت خلالها إن السلطات الفرنسية تسعى إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في غزة عبر استخدام "أدوات قضائية"، من بينها أحكام السجن مع وقف التنفيذ، تستهدف المتضامنين مع الفلسطينيين وتحد من مساحة التعبير عن الرأي. (النشرة التركية/ باريس/ إسراء تاشقين/ صور وفيديو/ 800 كلمة)