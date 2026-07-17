الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 17 يوليو 2026

المتابعات الإخبارية

*دولي

-مستجدات التصعيد العسكري المستمر منذ أيام بين الولايات المتحدة وإيران، مع إعلان واشنطن رسميا إعادة تفعيل الحصار البحري ضد إيران، بينما تواصل طهران ردها بشن هجمات على دول في المنطقة، فيما دعت دعت باكستان الخميس، الطرفين إلى إنهاء العنف واستئناف المحادثات بينهما.

-فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شانغهاي، خلال الفترة من 17 حتى 20 يوليو الجاري، بحضور رئيس الصين شي جين بينغ.

-فعاليات مرتقبة في "اليوم العالمي للعدالة الدولية"، الذي يوافق 17 يوليو من كل عام، وهي مناسبة أممية مرتبطة بالتوعية بالقانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب.

* فلسطين

- متابعة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ورصد اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بعدة مناطق بالضفة الغربية.

*إسرائيل

-دخول "الكنيست" الإسرائيلي رسميا في إجازة استعدادا للانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

-صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في ظل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية المعتادة.

-الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.

-مستجدات الجدل بشأن قانون أقره "الكنيست" يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد الإجباري، خاصة بعد تجميد المحكمة العليا تنفيذ القانون حتى صدور قرار آخر بهذا الشأن.

* لبنان

-الاجتماع العسكري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الذي سيُعقد عن بُعد عبر الإنترنت، لمتابعة تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع في 26 يونيو الماضي بين بيروت وتل أبيب.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و324 قتيلا و12 ألفا و224 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة.

وقد شهد جنوب لبنان، الخميس، تصعيدا في العدوان الإسرائيلي، غداة اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما.

*العراق

-اليوم الخامس من زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصل اليوم إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.

*الجزائر

-اليوم الثالث والأخير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا والتي التقى خلالها مسؤولين بارزين بينهم المستشار الألماني، فيما يشهد اليوم، عقد منتدى رجال الأعمال للبلدين.

- جهود الحماية المدنية في إخماد حرائق الغابات بعدة ولايات، مع توقعات هيئة الأرصاد، باستمرار موجة الحر في مناطق واسعة من البلاد، مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في المناطق.

*المغرب

-وقفة تنظمها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) أمام البرلمان بالرباط؛ دعما للقضية الفلسطينية، وللتنديد بممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار استهداف غزة.

-جهود السلطات المغربية لإخماد حرائق غابات في محافظتي الحوز (شمال) وتارودانت (وسط)، حيث قضت على مساحات واسعة من الغابات.

*تونس

-موجة حر تشهدها البلاد بعد توقع معهد الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة اليوم بين 44 و 49 درجة.

* السودان

- المستجدات الميدانية، غداة إعلان الجيش السوداني أن خسائر "الدعم السريع" في 5 محاور قتالية خلال 15 يوما شملت تدمير 205 عربات قتالية و17 شاحنة عتاد والاستيلاء على 21 عربة وإسقاط 4 مسيرات.

*اليمن

-مستجدات التصعيد العسكري غداة مواجهات بين الجيش والحوثيين في محافظتي تعز والضالع جنوب غربي البلاد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

*سوريا

-مستجدات التطورات في البلاد، غداة إعلان دمشق، إحباط محاولة تهريب شحنة من "الأسلحة النوعية والصواريخ" عبر الحدود السورية - العراقية لصالح "حزب الله" في لبنان، فيما أكدت بغداد التنسيق مع دمشق لمعرفة تفاصيل العملية ومحاسبة المقصرين.

** التقارير الخاصة

*تركيا

1- التقارب التركي الخليجي يدفع الصادرات إلى 826 مليون دولار (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على التحركات الدبلوماسية التي كثفتها تركيا مع دول الخليج، والتي أسهمت في إعطاء دفعة قوية للتبادل التجاري بين الجانبين، إذ ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال يونيو/حزيران بنسبة 35.7 بالمئة على أساس سنوي، لتتجاوز 826.7 مليون دولار. (النشرة التركية، مجاهد أنس سوينج، 1000 كلمة)

*دولي

2- مونديال 2026.. صراع تاريخي على جائزة "الحذاء الذهبي" بين ميسي ومبابي (إضاءة)

يسلط التقرير الضوء على اقتراب إسدال الستار على منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ لن يقتصر صراع المشهد الختامي على لقب البطولة بالمباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، بل تمتد الإثارة إلى سباق "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في المونديال، حيث شهدت النسخة الحالية مطاردة تاريخية بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يملك 21 هدفا في تاريخ مشاركاته المونديالية، يليه النجم الفرنسي كيليان مبابي مباشرة برصيد 20 هدفا. (النشرة العربية، إسطنبول، أحمد حسن، 1000 كلمة).

*الشرق الأوسط

3- بين المرض والحصار.. الرضيع عصام بغزة ينتظر فرصة أخيرة للعلاج (تقرير)

يتناول التقرير حالة الرضيع عصام فادي النبيه (16 شهرا)، الذي يرقد ساكنا بجسده النحيل على فراش صغير في غزة، لا يقوى على تحريك أطرافه أو حتى عينيه، إذ يخوض معركة يومية للبقاء بعد إصابته بمرض "استسقاء الدماغ" الناتج عن تراكم السوائل داخل الدماغ، فيما يراقب والداه أنفاسه بصمت، خشية أن تخطفهما لحظة جديدة من تدهور حالته الصحية. (النشرة العربية، غزة، رمزي محمود، 750 كلمة، فيديو).

4- تصريحات جي دي فانس تجاه إسرائيل وإيران.. بداية تباعد أمريكي أم خلاف تكتيكي؟ (تقرير)

يحاول التقرير إجراء قراءة في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي اتهم فيها مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت تعكس بداية تحول في الموقف الأمريكي من إسرائيل، أم أنها مجرد خلافات تكتيكية لا تمس جوهر التحالف الاستراتيجي بين البلدين. (النشرة العربية، قيس أبو سمرة، نحو 1500 كلمة)

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* ملتميديا

- بين المرض والحصار.. الرضيع عصام بغزة ينتظر فرصة أخيرة للعلاج (تقرير)