الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 4 أغسطس 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات وتداعيات التوترات بين واشنطن وطهران، وترقب التوصل إلى اتفاق بين البلدين يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل، في ظل استمرار جهود الوسطاء للتهدئة وخفض التصعيد.

- انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لمدة 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما.



- ردود الفعل المتواصلة على إصدار "مجلس السلام" مسودة اتفاق بعنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تحدد المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، في ظل استمرار ترقب لموقف رسمي من إسرائيل بشأن الخارطة.

* فلسطين

- جولة إعلامية في معهد قلنديا للتدريب بالضفة الغربية، تنظمها وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بالمعهد، في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن خطط لإخلائه أو الاستيلاء عليه.

- تشييع جماهيري لجثامين أكثر من 100 فلسطيني استخرجت مؤخراً من تحت أنقاض منازل لعائلة أبو شريعة "الحساينة" في حي الصبرة بمدينة غزة، بعد أكثر من عامين على تدمير المنازل في غارات جوية إسرائيلية خلال حرب الإبادة.

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

* إسرائيل

- ختام مناورات بحرية وبرية للجيش الإسرائيلي ليومين ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2026.

- متابعة مستجدات زيارة غير معلنة المدة للممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف إلى إسرائيل، وصلها الاثنين، لإجراء مباحثات بشأن تفاهمات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة.

- مستجدات أزمة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقيادة الجيش، عقب إعلان الوزير إقالة قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، في خطوة قالت المؤسسة العسكرية إنها اتُخذت دون تنسيق معها.

* لبنان



- الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث تنظّم عائلات ضحايا وقتلى الانفجار تجمعًا داخل حرم المرفأ بحضور وزيري العدل عادل نصار والإعلام بول مرقص.

* العراق

- ملايين العراقيين الشيعة يتوجهون سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء (وسط)، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين".

* المغرب

- مستجدات ملف الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

- مستجدات حرائق الغابات في ظل تحذيرات رسمية.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري غداة إعلان الجيش مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في محافظة تعز ومقتل أحد جنوده في مواجهات بين الجانبين.

** رياضة

* تصفيات دوري أبطال أوروبا

- أرارات أرمينيا / تسيليي

- ليفسكي صوفيا / قايرات ألماتي

- دينامو زغرب / سبيريس كاوناس

- أولمبياكوس / نيميخن

- سبارتا براغ / أولمبيك ليون

- يونيون سانت غيلواز / بودو غليمت



* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- بوركينا فاسو / جنوب إفريقيا

- تنزانيا / كوت ديفوار

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا.. دعوة لتخليد اسم أول طيار عسكري من ذوي البشرة السوداء بالجيش العثماني (تقرير)

يتحدث التقرير عن الطيار الحربي التركي أحمد علي جليكتن، أول طيار عسكري من أصحاب البشرة السوداء في تاريخ الطيران العسكري العالمي، الذي سطر مسيرة عسكرية امتدت من العهد العثماني إلى الجمهورية التركية، وشارك في حرب الاستقلال، قبل أن يسهم في تدريب أجيال من الطيارين ويحصل على وسام الاستقلال التركي. (النشرة التركية/ إزمير/ أحمد بيرم/ صور وفيديو/ 550 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. مطالب المحاسبة نفسها مع زيادة الثقة بالدولة (تقرير)

يرصد التقرير مواقف ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى السادسة للكارثة، وما يرافقها من مطالب مستمرة بكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه. ويتضمن شهادات لعدد من أهالي الضحايا الذين أكدوا للأناضول تمسكهم بمسار العدالة وحقهم في معرفة الحقيقة، مع إعرابهم عن ثقة أكبر بالدولة اللبنانية الحالية مقارنة بالسنوات السابقة. (النشرة العربية/ بيروت/ ستيفاني راضي/ فيديو/ 540 كلمة).

3- قتيل ومعاقان.. رحلة 3 أشقاء للبحث عن طعام في غزة تنتهي بمأساة (تقرير)

يروي التقرير مأساة الأشقاء الفلسطينيين موسى ومحمد وحسين دبور من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، الذين خرجوا في يوليو/ تموز 2025 بحثا عن الغذاء في ظل المجاعة، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات. ويستعرض التقرير تداعيات الحادثة على الأسرة، حيث قُتل حسين، فيما فقد محمد بصره بالكامل، وأصيب موسى في وجهه وفقد إحدى عينيه. كما يتضمن شهادات من حياتهما اليومية بعد الإصابة. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 800 كلمة).

* ملتيميديا

- ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. مطالب المحاسبة نفسها مع زيادة الثقة بالدولة

- قتيل ومعاقان.. رحلة 3 أشقاء للبحث عن طعام في غزة تنتهي بمأساة