الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 28 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يجري زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، يتخللها استعراض العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه.



- زيارة رسمية لوزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها بنظيره التركي هاكان فيدان لبحث قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

* دولي

- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، ضمن زيارة غير معلنة المدة يجريها إلى الولايات المتحدة.

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل هدوء حذر خلال الأيام الأخيرة.

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري زيارة إلى جزيرة قبرص، حيث من المرتقب أن يعقد لقاءين منفصلين مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وزعيم الإدارة القبرصية الرومية نيكوس خريستودوليدس، قبل أن يجمعهما في مأدبة عشاء مساء اليوم.

- انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستمر يومي 28 و29 يوليو، حيث يناقش صانعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة تداعيات صدمة عرض الطاقة الناتجة عن التوترات العسكرية الأخيرة في مضيق هرمز، وتأثير قفزة أسعار النفط على التضخم العالمي.

* فلسطين

- التطورات الميدانية في الضفة الغربية في ظل تصاعد الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

* لبنان

- اليوم الثاني من زيارة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش إلى لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري، في العاصمة بيروت.

- مستجدات العودة المتواصلة لسكان بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في أول تطبيق ميداني لاتفاق "صيغة الإطار"، مع متابعة الخروقات الإسرائيلية وحصيلة الضحايا.

* البحرين

- انطلاق التمرين المشترك "درع البحرين" بمشاركة القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستمر حتى الخميس 30 يوليو الجاري.

* تونس

- وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر مفوضية الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

* المغرب

- مستجدات جهود السلطات في رصد وإخماد الحرائق في مناطق متفرقة بالبلاد.

* اليمن

- التطورات الميدانية والعسكرية في ظل التصعيد بين جماعة الحوثي من جهة، والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة أخرى، غداة حديث الجماعة عن مهاجمة مواقع ونقاط لإمداد النفط الخام ونقله من شرق السعودية إلى ينبع، بعدد من الطائرات المسيرة.

* السودان

- التطورات الميدانية عقب إعلان الجيش السيطرة على مناطق بولاية شمال كردفان بعد معارك مع "قوات الدعم السريع".

** الرياضة

* تصفيات دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب / ثون

تسيليي / روغورجينة

هارتس / شتورم غراتس

شامروك روفرز / أرارات أرمينيا

* تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

صوفيا / سبارتاك ترنافا

ريغا / فاردار

أبولون ليماسول / ديلا غوري

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- مقاتلات "إف-16" التركية تتأهب لحماية أجواء البلطيق على مدار الساعة (تقرير)

يتناول التقرير استعداد القوات الجوية التركية للمشاركة في مهمة "الشرطة الجوية" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إستونيا، عبر نشر خمس مقاتلات من طراز "إف-16" و76 عسكريًا من "سرب النمور"، للمساهمة في حماية المجال الجوي لدول البلطيق خلال الفترة من أغسطس/ آب إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إضافة إلى خطط أنقرة للمشاركة في مهمة جديدة برومانيا مطلع عام 2027. (النشرة التركية/ ديار بكر/ أوتكو شيمشيك/ صور وفيديو/ 750 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- "ضريبة الثروة" في تونس.. خطوة نحو عدالة جبائية أم مخاطر على الاستثمار؟ (تقرير)

يتناول التقرير الجدل الذي أثاره توسيع نطاق "ضريبة الثروة" في تونس بموجب تعديلات قانون المالية لعام 2026، بعد أن شملت الأصول المالية والمنقولات إلى جانب العقارات، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الموارد العمومية ومكافحة التهرب الضريبي. الخبير الاقتصادي شكري الحيدري يرى أن التعديل يمثل "خطوة جريئة" تفتح نقاشاً أوسع حول العدالة الجبائية وآليات التطبيق، فيما يحذر الخبير المحاسب أحمد الجربي من صعوبات تقييم الأصول ومخاطر الازدواج الضريبي. (للنشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 570 كلمة).

3- زوطر الغربية اللبنانية.. منازل مدمرة وسكان ينتظرون الإعمار (تقرير)

يتناول التقرير عودة أهالي بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف البلدة وانتشار الجيش اللبناني فيها، وسط مشاهد دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية وأجبر معظم السكان على تأجيل العودة الدائمة. وينقل التقرير شهادات عدد من الأهالي الذين تحدثوا للأناضول عن حجم الخسائر بمنازلهم وممتلكاتهم، فيما يؤكد رئيس البلدية عبد عز الدين أن نحو 260 وحدة سكنية دمرت بالكامل. (النشرة العربية/ لبنان/ وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 850 كلمة).

** ملتيميديا

- زوطر الغربية اللبنانية.. منازل مدمرة وسكان ينتظرون الإعمار