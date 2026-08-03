الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 3 أغسطس 2026 تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 3 أغسطس/ آب 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات وتداعيات التوترات بين واشنطن وطهران، وترقب التوصل إلى اتفاق بين البلدين يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل، في ظل استمرار جهود الوسطاء للتهدئة وخفض التصعيد.

- ردود الفعل المتواصلة على إصدار "مجلس السلام" مسودة اتفاق تحت عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تحدد المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة.

- انطلاق الدورة الخامسة للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي (INC Tax) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس 2026.

* فلسطين

- مؤتمر صحفي تعقده وزيرة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، تستعرض خلاله الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وآخر التطورات السياسية والميدانية.

- وقفة جماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بمناسبة اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين في السجون الإسرائيلية.

- وقفة جماهيرية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، تضامنا مع الصحفيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، بتنظيم من لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين.

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

* لبنان

- جمعية "صدقة تاش" التركية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية تسلمان 280 طنا من اللحوم لدار الفتوى اللبنانية في العاصمة بيروت لتوزيعها على 140 ألف عائلة.



* إسرائيل

- ترقب رد الحكومة على خارطة الطريق التي أعلنها "مجلس السلام" لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي غداة إعلان الجيش عن مواجهات في أكثر من جبهة بمحافظة تعز (وسط) وسقوط خسائر بشرية ومادية بصفوف الحوثيين.

- مستجدات إعلان السلطات اليمنية حالة الطوارئ لمواجهة مرض الحصبة في محافظة مأرب (شرق) التي تحوي أكبر تجمع للنازحين في البلاد، عقب تسجيل 12 حالة وفاة و1624 إصابة منذ مطلع العام الجاري.

* المغرب

- مستجدات ملف الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، غداة إعادة أغلبية المهاجرين إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب.

- مستجدات حرائق الغابات غداة تحذير السلطات سكان المناطق المجاورة للغابات في 9 أقاليم من خطر اندلاع حرائق.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة ترؤس رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، أول اجتماع أمني عقب سيطرة الجيش على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

** رياضة

* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- السنغال / المغرب

- كينيا / الجزائر

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا.. 16 قبرا جديدا تكشف أسرار مقبرة سلجوقية (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على اكتشاف 16 قبرا جديدا في مقبرة "ميدان السلجوقية" ببلدة أخلاط في ولاية بتليس شرقي تركيا، حيث قال رئيس فريق التنقيب الدكتور محمد كولاز، للأناضول، إن التنقيب كشف عن قبور ذات توابيت حجرية وشواهد مزخرفة يُطلق عليها اسم "وثائق ملكية الأناضول" باعتبارها أدلة تاريخية قاطعة تثبت الهوية التركية الإسلامية المبكرة في منطقة الأناضول. (النشرة التركية/ بتليس/ شنر طوقطاش، سردار أديامان/ صور وفيديو/ 550 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- مياه الشرب في تونس.. انقطاعات مستمرة رغم توفر الموارد (تقرير)

يسلط التقرير الضوء على استمرار اضطرابات التزود بمياه الشرب في تونس رغم ارتفاع مخزون السدود إلى 60 بالمئة من طاقتها الإجمالية، مستعرضا التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية. ويستند التقرير إلى معطيات وزارة الفلاحة والمرصد التونسي للمياه، كما ينقل آراء مسؤولين وخبراء يعزون الأزمة إلى انقطاعات الكهرباء وتهالك الشبكات وضعف الاستثمار والحوكمة، مع طرح مقترحات لإصلاح منظومة توزيع المياه وتطوير البنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 900 كلمة).

3- عربة حمار وأسطوانة أكسجين.. رحلة عذاب مريض بالفشل الكلوي في غزة (تقرير)

يرصد التقرير معاناة مريض الفشل الكلوي فتحي حجي (77 عاما)، الذي يقطع 3 كيلومترات على عربة يجرها حمار للوصول إلى جلسات الغسيل في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مصطحبا أسطوانة أكسجين في ظل غياب وسائل النقل. كما يسلط الضوء على تقلص مدة جلسات الغسيل بسبب نقص المستلزمات الطبية، وانعكاسات انهيار القطاع الصحي في القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على مئات مرضى الكلى وآلاف المصابين بأمراض مزمنة. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 700 كلمة).

* ملتيميديا

- عربة حمار وأسطوانة أكسجين.. رحلة عذاب مريض بالفشل الكلوي في غزة